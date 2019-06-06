Прошу одного: Зеленский обратился к журналистам

Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский обратился с просьбой к журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к журналистам на своей странице в Facebook. Он поздравил их с профессиональным праздником – Днем журналиста и попросил их никогда и никому не давать спуска.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому - ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. Потому за вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста!" – так оригинально Зеленский поздравил журналистов с праздником.

Скриншот поста (facebook.com/zelenskiy95)

Владимир Зеленский дает интервью (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пользователи социальной сети очень неоднозначно отнеслись к такому обращению президента и мнения в комментариях разделились. Одни поддержали Зеленского и поблагодарили за поздравление, а другие напомнили, как президент и его пресс-секретарь относятся к журналистам.

Так ты, Володя, этих самых журналистов боишься, как огня.

Все? Только день журналиста сегодня? А прокомментировать НЕ стрелять в ответ и снятие блокады не хочешь?

Такие странные люди. Их поздравили с днем журналиста, а в ответ куча дерьма. Это и есть журналистский профессионализм?

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Да что-то вы не любите журналистов. На свой брифинг не пустили, на вопросы не отвечаете.

Удачи вам, господин президент. Собаки лают, караван идет. А мы, народ, всегда с вами. И всегда придет на помощь.

Сделайте что-нибудь с политтехнологом, который насоветовал отвечать "дуже дякую" по любому поводу.

Господин Владимир, ждем от Вас немедленно реакцию на отставку Авакова! Это требование общества. Почему вы игнорируете волю народа?

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Напомним, ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутила с журналистами.

А также рассказывали о том, какие вредные привычки есть у президента Украины Владимира Зеленского.