Прошу одного: Зеленський звернувся до журналістів

Володимир Зеленський звернувся з проханням до журналістів
Президент України Володимир Зеленський звернувся до журналістів на своїй сторінці в Facebook. Він привітав їх з професійним святом – Днем журналіста і попросив їх ніколи і нікому не давати спуску.
"У вас багато талантів. Але один я ціную найбільше: ви не даєте розслабитися. Змушуєте завжди тримати себе в тонусі. За це я вам дякую. Дуже дякую. Прошу одне: продовжуйте так і далі, не давайте спуску нікому - ні теперішнім, ні колишнім, ні майбутнім. Бо за вами має бути правда, лише правда і нічого, крім правди. З днем журналіста!" – так оригінально Зеленський привітав журналістів зі святом.
Скріншот поста (facebook.com/zelenskiy95)
Володимир Зеленський дає інтерв'ю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Користувачі соціальної мережі дуже неоднозначно поставилися до такого звернення президента і думки в коментарях розділилися. Одні підтримали Зеленського та подякували за привітання, а інші нагадали, як президент і його прес-секретар ставляться до журналістів.
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Скріншот коментарів (facebook.com/zelenskiy95)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прес-секретар Зеленського невдало пожартувала з журналістами.
А також розповідали про те, які шкідливі звички є у президента України Володимира Зеленського.