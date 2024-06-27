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"Прошу, не лети": пілот розвернув літак через дзвінок коханої одному з пасажирів

Четвер 27 червня 2024 07:44
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"Прошу, не лети": пілот розвернув літак через дзвінок коханої одному з пасажирів Пілот розвернув літак через одно пасажира та дзвінок (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Командир літака пасажирського рейсу IB8767, що прямував з Турина до Мадрида, змушений був зупинити двигуни та повернутися до термінала. А все через пасажира, якому подзвонила його кохана та почала благати його залишитися.

Що сталося у літаку та чому командир екіпажу вирішив зупинитися та випустити пасажира, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Corriere.

Літак Mitsubishi CRJ1000 авіакомпанії Iberia виконував рейс IB8767 з Турина (Італія) до Мадрида (Іспанія). Коли всі пасажири всілися у салоні, а командир почав включати двигуни, аби виїхати на злітно-посадкову смугу і чекав дозволу на зліт від диспетчерської вежі, трапилося неочікуване.

В одного з пасажирів задзвонив телефон, який він не перевів у режим польоту. Чоловікові подзвонила кохана і сказала: "Не лети, прошу, залишся зі мною в Турині".

Пасажир у цей момент підвівся й почав кричати на весь салон літака: "Зупиніть все, я повинен вийти, я маю вийти".

Стюардеси в цей момент пояснювали пасажирам правила поведінки на борту і вони спробували заспокоїти чоловіка. Однак він наполягав, що не може летіти і йому необхідно негайно вийти з літака.

Між екіпажем та одним з пілотів виникла суперечка і як розповіли очевидці, після кількох телефонних дзвінків, командир вирішив повернутися до терміналу та дозволити зійти з літака нещасному закоханому.

Згодом він пояснив, що знервований пасажир міг загрожувати безпеці інших пасажирів під час польоту, тому він зробив все згідно з інструкцією. Рейс до Мадриду вилетів із запізненням на 70 хвилин.

Варто зазначити, що закоханого не оштрафували. За словами оператора аеропорту Sagat, поки літак не злетів, будь-який пасажир має право вийти.

Раніше ми писали про те, що з'явилися нові дані про найзагадковішу авіакатастрофу з малайзійським Boeing.

А також розповідали, чому пасажири повинні якомога швидше сісти у літак.

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