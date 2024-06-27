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"Прошу, не лети": пилот развернул самолет из-за звонка любимой одному из пассажиров

Четверг 27 июня 2024 07:44
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"Прошу, не лети": пилот развернул самолет из-за звонка любимой одному из пассажиров Пилот развернул самолет через одного пассажира и звонок (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Командир самолета пассажирского рейса IB8767, следовавшего из Турина в Мадрид, вынужден был остановить двигатели и вернуться в терминал. А все из-за пассажира, которому позвонила его любимая и стала умолять его остаться.

Что произошло в самолете и почему командир экипажа решил остановиться и выпустить пассажира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Corriere.

Самолет Mitsubishi CRJ1000 авиакомпании Iberia выполнял рейс IB8767 из Турина (Италия) в Мадрид (Испания). Когда все пассажиры уселись в салоне, а командир начал включать двигатели, чтобы выехать на взлетно-посадочную полосу и ждал разрешения взлета от диспетчерской башни, случилось неожиданное.

У одного из пассажиров зазвонил телефон, который он не перевел в режим полета. Мужу позвонила любимая и сказала: "Не лети, прошу, останься со мной в Турине".

Пассажир в этот момент встал и начал кричать на весь салон самолета: "Остановите все, я должен выйти, мне надо выйти".

Стюардессы в этот момент объясняли пассажирам правила поведения на борту и попытались успокоить мужчину. Однако он настаивал, что не может лететь, и ему необходимо немедленно выйти из самолета.

Между экипажем и одним из пилотов возник спор и, как рассказали очевидцы, после нескольких телефонных звонков командир решил вернуться в терминал и разрешить сойти с самолета несчастному влюбленному.

Впоследствии он пояснил, что нервный пассажир мог угрожать безопасности других пассажиров во время полета, поэтому он сделал все по инструкции. Рейс в Мадрид вылетел с опозданием на 70 минут.

Следует отметить, что влюбленного не оштрафовали. По словам оператора аэропорта Sagat, пока самолет не взлетел, любой пассажир имеет право выйти.

Ранее мы писали, что появились новые данные о самой загадочной авиакатастрофе с малайзийским Boeing.

А также рассказывали, почему пассажиры должны как можно скорее сесть в самолет.

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