UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прощена неділя: всі традиції перед початком Великого посту

Прощена неділя 2023 року (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Великий пост у 2023 році розпочинається 27 лютого. Неділя напередодні називається прощеною, а весь тиждень перед постом – Масляна. Цього тижня, згідно з традиціями, проводжають зиму та закликають весну.

Яких важливих традицій дотримуються в останній тиждень перед постом і що потрібно зробити в прощену неділю - читайте в матеріалі нижче.

Прощена неділя

У 2023 році прощена неділя випадає на 26 лютого. Постійної дати цей день не має та залежить від церковного календаря. Ця неділя стане останнім днем Масляної та останнім днем перед початком Великого посту.

Прощена неділя має також інші назви: Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст. Цього дня можна востаннє перед початком посту їсти скоромну їжу - яйця, молочні продукти.

Традиції на Прощену неділю

Цього дня проводжають зиму, символічно спалюють опудало Масляної, закликають весну. Але найважливіша традиція цього дня - просити вибачення у рідних, друзів, знайомих за всі заподіяні образи протягом останнього року.

У прощений день треба відпустити всі власні образи, помиритися з тими, з ким виникли сварки та розбіжності, залагодити всі конфлікти. Віруючі цього дня сповідаються.

Увечері сім'я збирається в гостях у найстаршого родича і там просять вибачення один в одного. А вдома обов'язково обіймають один одного перед сном із проханням пробачити за всі заподіяні образи.

Крім того, у прощену неділю є традиція відвідувати могили померлих родичів. У них також заведено просити вибачення.

Як просять вибачення:

  • Прости мене!
  • Бог простить!

Їжа у Прощену неділю

Окрім традиційних млинців, оскільки це останній день Масляної, на прощену неділю готують вареники. Усю їжу цього дня намагалися доїсти, а також роздавали їжу бідним.

Великий піст у 2023 році

Великий пост у православних розпочнеться 27 лютого та триватиме до 15 квітня. У католиків розпочинається пост 22 лютого, а завершиться 6 квітня.

Основні традиції у піст: духовне очищення, дотримання обмежень у їжі та розвагах, читання молитов.

До речі, раніше ми писали про те, що названо всі поминальні дні у 2023 році.

А ще розповідали про те, коли у 2023 році відзначатимуть Стрітення за старим та новим календарем.

Читайте РБК-Україна в Google News
святатрадиціїцерковный календарь