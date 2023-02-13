Прощеное воскресенье: все традиции перед началом Великого поста

Прощеное воскресенье

В 2023 году прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля. Постоянной даты этот день не имеет и зависит от церковного календаря. Это воскресенье станет последним днем Масленицы и последним днем перед началом Великого поста.

Прощеное воскресенье имеет также и другие названия: Сыропустное воскресенье, Прощенный день, Сыропуст. В этот день можно последний раз перед началом поста есть скоромную пищу - яйца, молочные продукты.

Традиции на Прощеное воскресенье

В этот день провожают зиму, символически сжигают чучело Масленицы, призывают весну. Но самая важная традиция в этот день - просить прощения у родных, друзей, знакомых за все причиненные обиды в течение последнего года.

В прощеный день нужно отпустить все собственные обиды, примириться с теми, с кем возникли ссоры и разногласия, уладить все конфликты. Верующие в этот день исповедуются.

Вечером семья собирается в гостях у самого старшего родственника и там просят прощения друг у друга. А дома обязательно обнимают друг друга перед сном с просьбой простить за все причиненные обиды.

Кроме того, в прощеное воскресенье есть традиция посещать могилы умерших родственников. У них также принято просить прощения.

Как просят прощения:

Прости меня!

Бог простит!

Пища в Прощеное воскресенье

Кроме традиционных блинов, так как это последний день Масленицы, на прощеное воскресенье готовят вареники. Всю приготовленную еду в этот день старались доесть, а также раздавали еду бедным.

Великий пост в 2023 году

Великий пост у православных начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля. У католиков начинается пост 22 февраля, а завершится 6 апреля.

Основные традиции в пост: духовное очищение, соблюдение ограничений в пище и развлечениях, чтение молитв.