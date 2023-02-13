Прощеное воскресенье: все традиции перед началом Великого поста

Великий пост в 2023 году начинается 27 февраля. Воскресенье накануне называется прощеным, а вся неделя перед постом - Масленица. В эту неделю, согласно традициям, провожают зиму и призывают весну.
Какие важные традиции соблюдают в последнюю неделю перед постом и что нужно сделать в прощеное воскресенье - читайте в материале ниже.
В 2023 году прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля. Постоянной даты этот день не имеет и зависит от церковного календаря. Это воскресенье станет последним днем Масленицы и последним днем перед началом Великого поста.
Прощеное воскресенье имеет также и другие названия: Сыропустное воскресенье, Прощенный день, Сыропуст. В этот день можно последний раз перед началом поста есть скоромную пищу - яйца, молочные продукты.
В этот день провожают зиму, символически сжигают чучело Масленицы, призывают весну. Но самая важная традиция в этот день - просить прощения у родных, друзей, знакомых за все причиненные обиды в течение последнего года.
В прощеный день нужно отпустить все собственные обиды, примириться с теми, с кем возникли ссоры и разногласия, уладить все конфликты. Верующие в этот день исповедуются.
Вечером семья собирается в гостях у самого старшего родственника и там просят прощения друг у друга. А дома обязательно обнимают друг друга перед сном с просьбой простить за все причиненные обиды.
Кроме того, в прощеное воскресенье есть традиция посещать могилы умерших родственников. У них также принято просить прощения.
Как просят прощения:
Кроме традиционных блинов, так как это последний день Масленицы, на прощеное воскресенье готовят вареники. Всю приготовленную еду в этот день старались доесть, а также раздавали еду бедным.
Великий пост у православных начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля. У католиков начинается пост 22 февраля, а завершится 6 апреля.
Основные традиции в пост: духовное очищение, соблюдение ограничений в пище и развлечениях, чтение молитв.
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