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Прощена неділя: ця молитва про прощення гріхів принесе удачу

Сьогодні, 17 березня, Прощена неділя (фото: Віталій_Носач, РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Прощена неділя у 2024 році - важлива подія в християнському світі. Сьогодні треба просити прощення у всіх, кого ми скривдили. Але в першу чергу потрібно попросити пробачення у Бога. Вважається, що у Великий піст, який настане з 18 березня, треба входити "очищеними". Якщо не попросити прощення у Бога, він перестане сприяти удачі і досягненню цілей людини.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує прочитати сильну молитву про прощення гріхів, яка допоможе отримати вам Божу підтримку на весь рік.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: "Наша Парафія", сайт ПЦУ, портал КІРІОС.

 

Молитва про здоров'я, удачу та Боже благословіння

"О, Всемогутній Боже, милостивий і милосердний! Звертаюся до Тебе з проханням у Прощену неділю. Прости гріхи мої і даруй мені силу й мудрість для подолання життєвих випробувань. Благослови мене і сім'ю мою здоров'ям, наповни наші серця любов'ю та вірою. Нехай Твоє благословенне світло навіює удачу в усіх наших справах протягом цього року. Даруй нам мир у душі і міцність віри, щоб ми завжди були на шляху добра і праведності. Амінь".

Ще одна молитва на Прощену неділю

"Небесний Отче, у цей день примирення і прощення звертаюся до Тебе з проханням зберегти фізичне та духовне здоров'я моє і моїх близьких. Нехай Твоя благодать охопить наші серця і розсіє всі сумніви та тривоги. Даруй нам мудрість і силу бачити добро у всьому навколо і пройти цей рік зі спокоєм і впевненістю. Нехай любов і злагода панують у наших душах, а Твоє світло  проводить нас крізь пітьму випробувань. Амінь".

Додамо, що молитва - це особистий зв'язок і спілкування з Богом, і ви можете виражати свої думки, почуття, прохання і подяку власними словами. Головне - це щирість і відкритість серця в спілкуванні зі Всевишнім. 

Молитва може бути як канонічною, так і вільно інтерпретованою. Важливо, щоб ваші слова були щирими і відвертими, віддзеркалювали ваші внутрішні почуття та бажання.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде Великдень у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.

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