Прощена неділя: як правильно вибачатися та що не можна робити

В Україні на 26 лютого припадає останній день Масляної. У цей день заведено відзначати Прощену неділю. Сьогодні варто просити вибачення у своїх рідних і близьких. Робіть це щиро та без злих міркувань.
Які традиції та заборони існують на Прощену неділю - читайте нижче в матеріалі Styler.
Це свято завжди припадає на останній день Масляної. Цього року це 26 лютого. Одразу після нього розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня. На Прощену неділю дозволяється вживати яйця та молочні продукти.
Прощена неділя має й інші назви: Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст.
26 лютого православна церква також вшановує пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. У юності Мартиніан пішов в пустелю, де довгий час молився до Всевишнього. За таку відданість Господь наділив чоловіка даром зцілення.
Для вірян Прощена неділя завжди починається у храмі. Священник просить у парафіян вибачення за свої гріхи. У Прощену неділю люди просять вибачення у всіх членів сім'ї.
До сьогодні зберігся звичай відвідувати могили померлих родичів. Це єдиний спосіб попросити вибачення в тих, з ким уже не можна поговорити.
Наші предки у Прощену неділю символічно спалювати опудало із соломи, яке заготовляли ще в перші дні Масниці.
Просити вибачення потрібно з самого ранку, як тільки ви прокинулися. Заведено, що спочатку старші члени сім'ї просять вибачення перед молодшими.
Коли у вас попросили вибачення, потрібно сказати: "Бог простить і я прощаю". Сьогодні варто щиро перепрошувати за скоєне та так само без лукавства приймати ці слова.
Просячи вибачення, людина просить не суду з боку інших, а просто визнає, що завдала своїми словами чи діями болю і жалкує про це.
26 лютого свої іменини відзначають Зоя, Фотинія, Світлана, Симеон, Стефан, Віра, Ганна, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній та Володимир. Не забудьте їх привітати та попросити вибачення.
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