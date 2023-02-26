Прощена неділя: як правильно вибачатися та що не можна робити

Що відомо про Прощену неділю

Це свято завжди припадає на останній день Масляної. Цього року це 26 лютого. Одразу після нього розпочинається Великий піст, який триватиме до Великодня. На Прощену неділю дозволяється вживати яйця та молочні продукти.

Прощена неділя має й інші назви: Сиропусна неділя, Прощений день, Сиропуст.

26 лютого православна церква також вшановує пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського. У юності Мартиніан пішов в пустелю, де довгий час молився до Всевишнього. За таку відданість Господь наділив чоловіка даром зцілення.

Що не можна робити цього дня

Не можна вживати алкогольні напої, а також страви з м'яса. Вважається, що так віряни можуть краще підготуватися до Великого посту.

Заборонено шити, вишивати, прати, в'язати, прибирати, займатися важкою фізичною працею чи рукоділлям.

Категорично не можна лаятися, ображати та ображатися, лихословити чи кричати на дітей.

Якщо людина попросила у вас вибачення, відмовляти їй або не приймати вибачень не можна.

Після трапези не варто прибирати зі столу. Це вважається поганою прикметою. Краще накрийте всі страви рушником - так ви закличете в дім добробут і щастя.

Заборонено згадувати свої гріхи та виходити з дому після заходу сонця. За віруваннями, сьогодні відбувається Страшний суд.

Які існують традиції

Для вірян Прощена неділя завжди починається у храмі. Священник просить у парафіян вибачення за свої гріхи. У Прощену неділю люди просять вибачення у всіх членів сім'ї.

До сьогодні зберігся звичай відвідувати могили померлих родичів. Це єдиний спосіб попросити вибачення в тих, з ким уже не можна поговорити.

Наші предки у Прощену неділю символічно спалювати опудало із соломи, яке заготовляли ще в перші дні Масниці.

Як правильно просити вибачення

Просити вибачення потрібно з самого ранку, як тільки ви прокинулися. Заведено, що спочатку старші члени сім'ї просять вибачення перед молодшими.

Коли у вас попросили вибачення, потрібно сказати: "Бог простить і я прощаю". Сьогодні варто щиро перепрошувати за скоєне та так само без лукавства приймати ці слова.

Просячи вибачення, людина просить не суду з боку інших, а просто визнає, що завдала своїми словами чи діями болю і жалкує про це.

Народні прикмети 26 лютого

Сніжна погода - весна буде холодною.

Снігу немає - вже зовсім скоро прийде потепління.

Сонячний день - весна буде пізньою.

Чутно гучний спів синиць - весна буде ранньою

Останній тиждень лютого холодний - літо буде спекотним.

У кого день ангела

26 лютого свої іменини відзначають Зоя, Фотинія, Світлана, Симеон, Стефан, Віра, Ганна, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній та Володимир. Не забудьте їх привітати та попросити вибачення.