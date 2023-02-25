Вас чекає тяжкий березень: названо головних невдах серед знаків Зодіаку
Гороскоп на березень 2023 розповість про три знаки Зодіаку, для яких перший місяць весни буде не надто вдалим через ряд життєвих проблем і негараздів
Про це пише Sante Plus.
Діва
Для представників знаку березень стане синонімом проблем і протистоянь. На роботі чи в сім’ї цьому знаку часто буде важко відкритися іншим. У березні Діві відкриється правда про те, яке уявлення про неї мають певні родичі. І це може змусити її більше замкнутися, ця ситуація також може вплинути на професійні результати Діви та зрештою призвести до фінансових труднощів.
У стосунках Діва може пережити важкі напружені часи зі своїм супутником життя. Одинокі Діви отримають шанс почати нові стосунки, але в тому разі, якщо збережуть контроль над своїми емоціями.
Козеріг
Цей знак зіткнеться з багатьма проблемами в березні. Кілька несподіваних подій можуть уповільнити і загальмувати його успіхи.
Річ у тім, що деякі люди можуть мати погані наміри - це стосуватиметься як приватного життя, так і роботи. Тим не менш вам слід уникати прийняття рішень на основі почуттів або екстраординарних подій. Астрологи радять попри невдачі і проблеми не здаватися - кінець кінцем ви знайдете рішення.
Риби
Цьому емоційному знаку Зодіаку також може не вдатися березень, зокрема й тому, що ви не зможете прийняти важливі рішення через гнів. Це може привернути негативну енергію невдач.
Цього місяця Рибам буде важко контролювати свої емоції, і вони увійдуть у стан глибокої печалі та розчарування. Єдиний спосіб подолати труднощі - зберігати гарний настрій і налаштуватися на позитив.
Раніше ми писали про зодіакальні пари, союз яких благословили небеса.
Також дізнайтеся, які чоловіки за знаком Зодіаку є найскладнішими для стосунків.