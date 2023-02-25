Погода в березні 2023 готує українцям "сюрпризи": синоптики оновили прогноз

Погода в Україні в березні 2023 буде з приємними теплими "сюрпризами", весна прийде рано, але й без періодів похолодань не обійтись.

Читайте нижче в матеріалі Styler свіжий прогноз погоди на перший місяць весни.

Весна буде ранньою і теплішою за норму

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура передбачається 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 27-44 мм, на Закарпатті, в Карпатах та Кримських горах 49-98 мм, що в межах норми, лише у східних областях дещо менше за норму.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що весна в Україні буде дуже ранньою. Березень розпочнеться з потепління, температура буде в межах +9...+11, на заході країни повітря прогріється до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

Така погодна ситуація, за прогнозом синоптика, триматиметься і другу декаду місяця. В кінці березня буде ще тепліше, але побільшає хмар. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів.

Що говорять погодні карти

Ресурс Gismeteo на оновлених погодних картах обіцяє теплий місяць. Синоптики прогнозують (за даними для Києва) в першій половині березня переважно плюсову температуру (до +6 градусів), проте ймовірні денні заморозки, вночі також можливі невеликі "мінуси".

Друга половина місяця буде переважно теплою - повітря прогріватиметься часом до +12 градусів, а нічні заморозки - малоймовірні.

Погода в Києві в березні (скриншот)

Ймовірні періоди з нестійкою погодою

Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, прогнозує, що після теплої зими до нас прийде так само тепла весна.

Це пов'язано зі зміною клімату, зумовленою людською діяльністю, а також з таким процесом, як Ла-Нінья, що впливає на погоду багатьох регіонів, і України також. Як наслідок, останній місяць зими теж ймовірно буде на 2-3 градуси теплішим, порівняно з кліматичною нормою.

Тим не менш, заходи арктичного повітря на початку весни високоймовірні.

"Проте, стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни", - зазначає Балабух.