Прощена неділя. Як попросити пробачення онлайн: 30 гарних варіантів СМС для Viber

Прощена неділя 2025: тексти вибачення

У цей день хочу попросити у тебе пробачення за все, що зробив(ла) чи сказав(ла) недоброго. Нехай у серці буде лише мир і добро!

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Прости мене за всі образи - випадкові чи несвідомі. Нехай у твоєму житті буде тільки щастя!

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Якщо я колись ненароком образив(ла) тебе, щиро прошу вибачення. З чистим серцем бажаю тобі добра!

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Вибач за всі слова та вчинки, які могли завдати болю. Нехай цей день принесе спокій і радість!

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Сьогодні Прощена неділя, і я щиро прошу у тебе пробачення. Нехай у наших серцях буде тільки світло!

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Пробач мені все, чим свідомо чи несвідомо засмутив(ла) тебе. Нехай у твоєму житті буде лише добро!

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Від щирого серця прошу вибачення за все, що могло тебе образити. Нехай цей день очистить наші душі!

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Вибач мене, якщо завдав(ла) тобі болю. Нехай між нами буде тільки мир і злагода

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Прости за всі слова, вчинки чи думки, які могли зачепити. Нехай у твоєму житті буде спокій!

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Якщо образив(ла) тебе - прости. Нехай Господь благословить нас обох миром і добром!

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Сьогодні день, коли варто очистити душу. Пробач мені всі помилки - і я теж прощаю!

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У цей день щиро прошу вибачення за все недобре. Нехай у нас буде більше радості та добра!

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Прости мене за все, що я зробив(ла) неправильно. Нехай у твоєму серці буде тільки світло!

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Прошу пробачення за все, що могло тебе зачепити. Нехай у житті буде більше любові та миру!

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Якщо я хоч раз змусив(ла) тебе сумувати - вибач. Нехай цей день принесе всім нам очищення та спокій!

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Прийми моє щире вибачення за всі можливі образи. Нехай у твоєму серці панує любов!

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Пробач мені все, що могло завдати тобі болю. Бажаю тобі радості та Божої благодаті!

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Прости за всі випадкові образи. Нехай у твоєму житті буде лише добро і гармонія

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Щиро прошу вибачення за все. Нехай цей день принесе нам мир та взаєморозуміння!

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Як сніг навесні тане без сліду, так хай розтане вся образа в твоєму серці. Пробач мене, якщо я тебе скривдив(ла).

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У цей світлий день прошу пробачення, щоб серця наші стали легшими, а душа - вільною від тягаря минулого.

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Нехай сьогодні всі слова будуть теплими, всі думки - чистими, а серця - відкритими. Пробач за все, що було недоброго!

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Як весняний дощ змиває пил доріг, так нехай цей день змиє всі образи. Прости мене, і я також прощаю!

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Прости мене, як сонце прощає ніч, а ранок - темряву. Нехай світло любові і миру буде між нами.

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Сьогодні день світлий і важливий - день очищення серця. Вибач мені за всі незручні моменти та слова.

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Якщо мої слова чи вчинки залишили слід на твоєму серці, дозволь мені його стерти щирими вибаченнями.

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Від душі прошу вибачення за всі невимовлені слова і зайві образи. Хай у серцях лишиться тільки добро.

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Щиро каюсь у всіх помилках і прошу вибачення. Хай між нами завжди буде лише розуміння.

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Нехай усе недобре залишиться в минулому. Вибач мене, якщо колись я завдав(ла) тобі болю.

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