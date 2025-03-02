Прощеное воскресенье. Как попросить прощения онлайн: 30 хороших вариантов СМС для Viber
Прощеное воскресенье 2 марта - это время, когда каждый из нас имеет возможность очистить душу от обид, недоразумений и примириться с близкими людьми. И хотя личная встреча для прощения всегда ценнее, в современном мире это можно сделать и онлайн, особенно, если когда расстояние или обстоятельства не позволяют встретиться с глазу на глаз.
Именно поэтому РБК-Украина подготовило для вас 30 удачных вариантов СМС для Viber, WhatsApp и Telegram, которые помогут вам искренне и душевно попросить прощения в Прощеное воскресенье онлайн.
Прощеное воскресенье 2025: тексты прощения
В этот день хочу попросить у тебя прощения за все, что сделал(а) или сказал(а) нехорошего. Пусть в сердце будет только мир и добро!
***
Прости меня за все обиды - случайные или бессознательные. Пусть в твоей жизни будет только счастье!
***
Если я когда-то ненароком обидел(ла) тебя, искренне прошу прощения. С чистым сердцем желаю тебе добра!
***
Прости за все слова и поступки, которые могли причинить боль. Пусть этот день принесет спокойствие и радость!
***
Сегодня Прощеное воскресенье, и я искренне прошу у тебя прощения. Пусть в наших сердцах будет только свет!
***
Прости меня все, чем сознательно или бессознательно огорчил(а) тебя. Пусть в твоей жизни будет только добро!
***
От всего сердца прошу прощения за все, что могло тебя обидеть. Пусть этот день очистит наши души!
***
Прости меня, если причинил(а) тебе боль. Пусть между нами будет только мир и согласие
***
Прости за все слова, поступки или мысли, которые могли задеть. Пусть в твоей жизни будет спокойствие!
***
Если обидел(а) тебя - прости. Пусть Господь благословит нас обоих миром и добром!
***
Сегодня день, когда стоит очистить душу. Прости мне все ошибки - и я тоже прощаю!
***
В этот день искренне прошу прощения за все нехорошее. Пусть у нас будет больше радости и добра!
***
Прости меня за все, что я сделал(а) неправильно. Пусть в твоем сердце будет только свет!
***
Прошу прощения за все, что могло тебя задеть. Пусть в жизни будет больше любви и мира!
***
Если я хоть раз заставил(ла) тебя грустить - прости. Пусть этот день принесет всем нам очищение и спокойствие!
***
Прими мое искреннее извинение за все возможные обиды. Пусть в твоем сердце царит любовь!
***
Прости мне все, что могло причинить тебе боль. Желаю тебе радости и Божьей благодати!
***
Прости за все случайные обиды. Пусть в твоей жизни будет только добро и гармония
***
Искренне прошу прощения за все. Пусть этот день принесет нам мир и взаимопонимание!
***
Как снег весной тает без следа, так пусть растает вся обида в твоем сердце. Прости меня, если я тебя обидел(а).
***
В этот светлый день прошу прощения, чтобы сердца наши стали легче, а душа - свободной от бремени прошлого.
***
Пусть сегодня все слова будут теплыми, все мысли - чистыми, а сердца - открытыми. Прости за все, что было недоброго!
***
Как весенний дождь смывает пыль дорог, так пусть этот день смоет все обиды. Прости меня, и я также прощаю!
***
Прости меня, как солнце прощает ночь, а утро - тьму. Пусть свет любви и мира будет между нами.
***
Сегодня день светлый и важный - день очищения сердца. Прости меня за все неловкие моменты и слова.
***
Если мои слова или поступки оставили след на твоем сердце, позволь мне его стереть искренними извинениями.
***
От души прошу прощения за все невысказанные слова и лишние обиды. Пусть в сердцах останется только добро.
***
Искренне раскаиваюсь во всех ошибках и прошу прощения. Пусть между нами всегда будет только понимание.
***
Пусть все плохое останется в прошлом. Прости меня, если когда-то я причинил(ла) тебе боль.
Вас может заинтересовать
- В ПЦУ объяснили, что такое панихида и когда она совершается
- Церковный календарь 2025: важнейшие церковные праздники в марте
- Как правильно подавать милостыню, чтобы спасти душу и не навредить другим