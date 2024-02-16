Прощай, старость. Нутрициолог назвала три омолаживающих фрукта, которые спасут вашу кожу
Нутрициолог Кэтрин Данзи, которая работает тренером по здоровью в Институте интегративного питания, назвала три продукта, способных помочь замедлить старение. Они спасут кожу и омолодят ее изнутри.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на GB News.
Какая еда замедляет старение
По словам нутрициолога, омолаживающим эффектом обладают три популярных продукта. Они способны помочь организму замедлить старение и улучшить качество кожи.
Такими свойствами обладает, в частности, арбуз. Он помогает коже оставаться увлажненной и дает необходимую влагу всему телу.
"Поддержание гидратации организма повысит эластичность кожи, сохраняя цвет лица здоровым и свежим. Арбуз также богат антиоксидантом ликопином, который помогает защитить кожу от солнечных лучей", - рассказала нутрициолог.
Не менее полезен гранат. В нем содержатся мощные фотохимические вещества, которые помогают сохранять молодость и избавляться от морщин.
"Некоторые исследования показали, что гранаты могут восстанавливать поврежденную кожу и повышать выработку коллагена", - объяснила эксперт.
А третьим продуктом, который поможет остановить старение, оказалось авокадо.В нем содержатся жиры, способные замедлить процессы отмирания клеток.
"Авокадо богато полезными жирами, а также клетчаткой и калием. Эта уникальная комбинация помогает питать кожу изнутри", - отметила нутрициолог.
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