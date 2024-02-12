Ці три продукти знищують ваш мозок та викликають деменцію
Лікар-натуропат Жанін Боурінг зі США розповіла які продукти погано впливають на роботу мозку. Вони буквально "вбивають" здорові клітини та провокують проблеми з пам'яттю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Яка їжа "вбиває" мозок та руйнує пам'ять
За словами лікаря, є три найбільш небезпечні продукти. Йдеться про:
- окунеподібну рибу, таку як риба-меч
- маргарин та неякісне масло
- картоплю фрі.
Експерт пояснила, чому саме вважає ці продукти найбільш небезпечними. Усе через шкідливі речовини, які шкодять мозку та пришвидшують розвиток деменції.
Чому маргарин шкідливий (фото: freepik.com)
Рибу-меч не варто їсти через те, що у ній дуже багато ртуті. Ця речовина руйнує клітини мозку, зазначила лікар.
Раніше вчені вже встановили, що у 2020 році літній чоловік їв таку рибу, а потім йому діагностували хворобу Альцгеймера, і ці дві події були пов'язані між собою.
Маргарин шкодить мозку через транс-жири, які майже завжди присутні у ньому. Такі речовини здатні негативно впливати не тільки на пам'ять та роботу мозку, а ще й на нервову систему, викликаючи депресії.
А картопля фрі, пояснила лікар, є дуже небезпечним продуктом через те, що зазвичай її смажать на рослинній або ріпаковій олії, які "вбивають" роботу мозку. А це впливає на пам'ять, загальні функції та увагу.
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