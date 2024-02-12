Ці три продукти знищують ваш мозок та викликають деменцію

Лікар-натуропат Жанін Боурінг зі США розповіла які продукти погано впливають на роботу мозку. Вони буквально "вбивають" здорові клітини та провокують проблеми з пам'яттю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Яка їжа "вбиває" мозок та руйнує пам'ять

За словами лікаря, є три найбільш небезпечні продукти. Йдеться про:

окунеподібну рибу, таку як риба-меч

маргарин та неякісне масло

картоплю фрі.

Експерт пояснила, чому саме вважає ці продукти найбільш небезпечними. Усе через шкідливі речовини, які шкодять мозку та пришвидшують розвиток деменції.

Чому маргарин шкідливий (фото: freepik.com)

Рибу-меч не варто їсти через те, що у ній дуже багато ртуті. Ця речовина руйнує клітини мозку, зазначила лікар.

Раніше вчені вже встановили, що у 2020 році літній чоловік їв таку рибу, а потім йому діагностували хворобу Альцгеймера, і ці дві події були пов'язані між собою.

Маргарин шкодить мозку через транс-жири, які майже завжди присутні у ньому. Такі речовини здатні негативно впливати не тільки на пам'ять та роботу мозку, а ще й на нервову систему, викликаючи депресії.

А картопля фрі, пояснила лікар, є дуже небезпечним продуктом через те, що зазвичай її смажать на рослинній або ріпаковій олії, які "вбивають" роботу мозку. А це впливає на пам'ять, загальні функції та увагу.