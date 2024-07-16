Прощавай, безлад! 3 швидкі способи позбутися дублікатів контактів на iPhone

При переносі контактів Apple з одного пристрою на інший іноді виникають дублікати. На щастя, на вашому iPhone, Mac є прості способи видалити ці контакти і уникнути ситуації, коли на вашому телефоні опиниться десять різних копій однієї людини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.
На щастя, iOS значно просунулася вперед, і тепер ви можете швидко переглядати і об'єднувати контакти, що повторюються, на своєму iPhone.
Зробити це дуже просто: відкрийте додаток "Контакти" та прокрутіть список вгору. Якщо на вашому телефоні є повторювані контакти, під вашим ім'ям ви побачите картку з написом "Знайдені дублікати". Натисніть "Показати дублікати" і виберіть "Об'єднати все", щоб виправити проблему контактів, що повторюються на вашому iPhone.
Як видалити повторювані контакти на iPhone (фото: Lifechaker)
Якщо у вас є Mac, ви можете видалити дублікати записів в адресній книзі iCloud за допомогою вбудованого додатка "Контакти". Для цього спочатку потрібно перевірити, чи синхронізуються контакти iCloud з Mac. Якщо ні, ви не побачите нічого в цьому додатку.
Натисніть на логотип Apple у верхньому лівому куті головного екрана Mac і перейдіть в "Системні налаштування", потім "Apple ID".
У розділі "Програми на цьому Mac, що використовують iCloud", переконайтеся, що зазначено "Контакти".
Після цього відкрийте додаток "Контакти" на Mac. Тут ви зможете побачити всі дублікати у вашому списку контактів.
Щоб знайти всі дублікати одним махом, перейдіть у рядок меню у верхній частині екрана і виберіть "Картка", потім "Пошук дублів".
Через кілька секунд додаток "Контакти" покаже вам, скільки у вас є дублікатів. У спливаючому вікні з'явиться прапорець із запитанням, чи хочете ви об'єднати інші контакти з однаковими іменами, які містять різну інформацію. Ви можете встановити цей прапорець, якщо ви хочете, але це не обов'язково.
Коли ви будете готові, натисніть "Об'єднати", і додаток "Контакти" зробить все інше.
Функція "Пошук дублікатів" у додатку "Контакти" для Mac (фото: Lifechaker)
Об'єднуйте записи, що дублюються, в адресній книзі за допомогою програми "Контакти" на Mac (фото: Lifechaker)
В якості альтернативи, ви можете використовувати iCloud.com для ручного вибору та видалення повторюваних контактів. Майте на увазі, що цей метод не працює на мобільних пристроях, таких як iPhone. Для доступу до контактів iCloud потрібно відкрити iCloud.com на ноутбуці або комп'ютері.
Вибір дублікатів вручну на iCloud.com (фото: Lifechaker)
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