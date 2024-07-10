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Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google

Середа 10 липня 2024 20:00
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Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google Інструкція з видалення всіх даних у Google (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У наш час конфіденційність та контроль над особистими даними стали як ніколи важливими. Google збирає величезний обсяг інформації про нашу активність в інтернеті, що може викликати занепокоєння. На щастя, існують способи знайти та видалити ці дані, забезпечуючи собі велику безпеку та приватність.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker.

Як переглянути всю історію дій у Google

На панелі керування обліковим записом Google в Інтернеті натисніть "Дані та конфіденційність", щоб переглянути історію дій у Google, яка розділена на три розділи:

  • Дії у додатках та на веб-сайтах (де зберігається більша частина цієї інформації)
  • Історія розташування (дані про ваше розташування в усіх додатках та службах Google)
  • Історія YouTube (окрема секція)

Google використовує ці дані не лише для реклами. Наприклад, якщо ви недавно шукали певну кав'ярню в Google Картах, вона може знову з'явитися в результатах пошуку, коли вам знадобиться кудись піти. Або, якщо ви дивитеся багато відеороликів з вечірніми ток-шоу на YouTube, це відобразиться у ваших рекомендаціях.

Натисніть будь-який із цих розділів, щоб побачити більше деталей: ви можете перейти до конкретних елементів історії, наприклад, до окремого пошуку в Google або окремого відео на YouTube.

В основній стрічці дій у додатках та на веб-сайтах можна фільтрувати дані за датою та продуктом Google. Таким чином, ви можете знайти дані, зареєстровані Gmail вчора або Google Assistant того ж дня минулого року.

Ви можете шукати за списком, використовуючи поле у верхній частині. Наприклад, ви можете знайти конкретні веб-сайти, які ви відвідували, або додатки, які ви використовували.

Клацніть будь-який елемент, щоб отримати більше інформації, наприклад, коли відбулася дія, який пристрій і платформу ви використовували і чому дія була зареєстрована (наприклад, через налаштування конфіденційності в Google Chrome).

Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google

Ви можете переглянути кожен фрагмент даних, зареєстрованих Google (фото: Lifehacker)

Під час перегляду історії розташування та історії YouTube ви побачите окремі списки для Google Карт та YouTube. У Google Картах відображається ваша хронологія - всі місця, які ви відвідували за місяці та роки. Використовуйте меню вгорі, щоб зосередитися на певному дні.

Що стосується YouTube, ви можете побачити все, що ви дивилися і слухали як на YouTube, так і на YouTube Music (є певний збіг зі сторінкою історії на YouTube). Як і в основній стрічці дій у додатках та на веб-сайтах, ви можете шукати з історії або переходити до певної дати за допомогою піктограм лупи та календаря відповідно.

Як видалити історію Google Web & App

Google надає широкі можливості видалення цих даних. Ви можете вирішити, яку частину інформації хочете зберегти.

Видалення даних означає, що реклама, яку ви бачите, буде менш персоналізованою, а також ви можете втратити деякі корисні функції, наприклад, доступ до нещодавно відвіданих сайтів з адресного рядка Chrome.

На панелі керування розділом "Дані та конфіденційність" натисніть "Дії у додатках та на веб-сайтах". Відразу вгорі знаходиться меню, що розкривається, яке дозволяє миттєво відключити все відстеження.

Також є можливість відключити відстеження та видалити все, що Google зібрав раніше. З'явиться повідомлення з проханням підтвердити ваші дії та пояснити, як це вплине на вашу роботу з програмами та сервісами Google.

Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google

Ви можете зупинити реєстрацію даних Google парою клацань миші (фото: Lifehacker)

У вас є кілька варіантів. По-перше, можна видалити окремі елементи з історії дій із головного списку: натисніть значок "X" поряд із будь-яким записом.

За допомогою кнопки "Видалити" у верхній частині списку ви також можете стерти дані за останню годину, останній день, заданий вами діапазон дат або з дня відкриття облікового запису Google.

Крім того, є корисна функція автоматичного видалення. Ви можете вибрати автоматичне стирання всіх цих даних через 3 місяці, 18 місяців або 36 місяців. Вам буде запропоновано підтвердити свій вибір та покажуть попередній перегляд даних, які будуть видалені. Вони будуть автоматично видалятися після досягнення встановленого вами тимчасового ліміту.

Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google

Ви можете вказати Google, що дані повинні видалятися автоматично після певного періоду часу (фото: Lifehacker)

Як видалити історію YouTube

  • Натисніть "Історія YouTube" на панелі керування розділом "Дані та конфіденційність". Інтерфейс тут схожий на панель керування "Дії у додатках та на веб-сайтах".
  • Ви можете вимкнути збір даних на YouTube
  • Видалити зібрані раніше дані (вибірково чи все)
  • Налаштувати автоматичне видалення даних за тими ж часовими проміжками (3 місяці, 18 місяців або 36 місяців)

Як видалити історію розташування Google

На панелі керування розділом "Дані та конфіденційність" натисніть "Історія розташування". Тут вам знову надаються такі ж варіанти:

Вимкнути відстеження: припинити збір даних про місцезнаходження.

Видалити дані: стерти збережену Google інформацію про ваші переміщення. Ви можете видалити як окремі записи, так і всі дані.

Включити автоматичне видалення: вибрати автоматичне стирання історії розташування через 3 місяці, 18 місяців або 36 місяців.

Щоб видалити окремі записи в цьому розділі, натисніть "Керування історією". Потім ви можете вибрати конкретні місця на карті для їх видалення, або перейти до певного дня за допомогою параметрів у верхній частині.

Повний контроль: як знайти та видалити всі дані про вашу активність у Google

Дані історії розташування відображаються на тимчасовій карті (фото: Lifehacker)

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