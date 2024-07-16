Прощай, беспорядок! 3 быстрых способа избавиться от дубликатов контактов на iPhone

Удаление повторяющихся контактов на iPhone

К счастью, iOS значительно продвинулась вперед, и теперь вы можете быстро просматривать и объединять повторяющиеся контакты на своем iPhone.

Сделать это очень просто: откройте приложение "Контакты" и прокрутите список вверх. Если на вашем телефоне есть повторяющиеся контакты, под вашим именем вы увидите карточку с надписью "Найдены дубликаты". Нажмите "Показать дубликаты" и выберите "Объединить все", чтобы исправить проблему повторяющихся контактов на вашем iPhone.

Как удалить повторяющиеся контакты на iPhone (фото: Lifechaker)

Удаление дубликатов с помощью приложения "Контакты" на Mac

Если у вас есть Mac, вы можете удалить дубликаты записей в адресной книге iCloud с помощью встроенного приложения "Контакты". Для этого сначала нужно проверить, синхронизируются ли контакты iCloud с вашим Mac. Если нет, вы не увидите ничего в этом приложении.

Нажмите на логотип Apple в верхнем левом углу главного экрана Mac и перейдите в "Системные настройки", затем "Apple ID".

В разделе "Программы на этом Mac, использующие iCloud" убедитесь, что отмечено "Контакты".

После этого откройте приложение "Контакты" на Mac. Здесь вы сможете увидеть все дубликаты в вашем списке контактов.

Чтобы найти все дубликаты одним махом, перейдите в строку меню в верхней части экрана и выберите "Карточка", затем "Поиск дублей".

Через несколько секунд приложение "Контакты" покажет вам, сколько у вас есть дубликатов. Во всплывающем окне появится флажок с вопросом, хотите ли вы объединить другие контакты с одинаковыми именами, но содержащими разную информацию. Вы можете установить этот флажок, если хотите, но это не обязательно.

Когда будете готовы, нажмите "Объединить", и приложение "Контакты" сделает все остальное.

Функция "Поиск дубликатов" в приложении "Контакты" для Mac (фото: Lifechaker)

Объединяйте дублирующиеся записи в адресной книге с помощью приложения "Контакты" на Mac (фото: Lifechaker)

Ручное выделение и удаление дубликатов на iCloud.com

В качестве альтернативы, вы можете использовать iCloud.com для ручного выбора и удаления повторяющихся контактов. Имейте в виду, что этот метод не работает на мобильных устройствах, таких как iPhone. Для доступа к контактам iCloud вам потребуется открыть iCloud.com на ноутбуке или компьютере.

Перейдите на iCloud.com в любом браузере и войдите в систему

После входа нажмите "Контакты", чтобы просмотреть вашу адресную книгу в Интернете. Здесь отобразятся все ваши контакты

Прокрутите вниз и найдите повторяющиеся контакты

Зажмите клавишу "Command" на Mac или "Control" на Windows и нажмите на каждый дубликат, пока не выделите все нужные

Теперь просто нажмите "Delete" на клавиатуре. Вы увидите всплывающее окно подтверждения, спрашивающее, действительно ли вы хотите удалить эти контакты

Подтвердите удаление, нажав "Delete", чтобы избавиться от дублей

Выбор дубликатов контактов вручную на iCloud.com (фото: Lifechaker)