Просекко та інші популярні вина можуть зникнути назавжди: вчені зробили важливе попередження

За словами дослідників, зміни клімату призвели до того, що частина італійських виноградників може просто зникнути. Це стосується виноградників, на яких вирощують плоди для цілого списку популярних вин.

Виноградники на схилах гір, де вирощують виноград для ігристих вин, найбільше піддаються ризику деградації ґрунту та посухам.

Під загрозою опинилося не тільки ігристе вино Просекко, а й більшість популярних вин – Бургундія, Гран Крю, Каберне Совіньйон, Соаве, Пасіто та Портвейн.

"Ризик полягає не тільки в втраті сільськогосподарського продукту або зміни ландшафту, що негативно вплине на місцеву економіку. Ризик полягає в втраті історії цілих спільнот та їх культурного коріння. Втрата цих культур означає не просто втрату келиха вина, а втрату навичок, і насамперед частини ідентичності місцевого населення, а також відмова від землеустрою і, як наслідок, збільшення гідрогеологічних ризиків", - заявив провідний автор дослідження доктор Паоло Тароллі з Університету Падуї.

За його словами, ґрунт на гірських виноградниках зазвичай тонкий і розмитий. За мільйони років ерозія знесла і родючу землю, і воду вниз схилами. Перенести виноградники на рівну територію можна, але саме гірська місцевість є ключем до створення неповторного аромату вина.

На таких виноградниках можна вирощувати виноград невеликого розміру, як чорниця, але з більш високим співвідношенням шкірки та соку. У шкірці міститься багато аромату, смаку та таніну – всього, що надає гірським винам неповторний інтенсивний смак.

Виноградники на схилах гори є не лише в Італії, а й у Португалії та Іспанії. Саме тому з'явився вираз "героїчне виноградарство".

Окрім високих слонів, останніми роками додалися й інші перешкоди для успішного вирощування винограду – зливи, аномальна посуха та високі температури повітря, які прийшли разом зі зміною клімату. Найбільша загроза зараз – бідний ґрунт та невелика кількість опадів.

Гірські виноградники одержують багато сонця через свою висоту. Але попри це, виноград не запікається від пекучого сонця, він стає тільки більш насиченим.

Також вчені називають ще одну проблему з такими виноградниками – нестача робочої сили. Нове покоління не хоче працювати в екстремальних умовах, якщо економічна вигода незначна.

А вина з гірських схилів стають дедалі популярнішими. Наприклад, попит на просекко за останні 5 років зріс більш ніж на третину. Відповідно, ціни на цей сорт вин зростають швидко, оскільки виробництво не збільшується через несприятливі умови та зневоднений ґрунт на схилах.

У результаті дослідження вчені запропонували різні варіанти порятунку дорогоцінних виноградників. А також закликали фермерів працювати разом із дослідниками.