Просекко и другие популярные вина могут исчезнуть навсегда: ученые сделали важное предупреждение

По словам исследователей, изменения климата привели к тому, что часть итальянских виноградников может просто исчезнуть. Это касается тех виноградников, на которых выращивают плоды для целого списка популярных вин.

Виноградники на склонах гор, где выращивают виноград для игристых вин, более всего подвержены риску деградации почвы и засухам.

Под угрозой оказалось не только игристое вино Просекко, но и большинство популярных вин - Бургундия, Гран Крю, Каберне Совиньон, Соаве, Пассито и Портвейн.

"Риск заключается не только в потере сельскохозяйственного продукта или изменения ландшафта, что негативно повлияет на местную экономику. Риск заключается в потере истории целых сообществ и их культурных корней. Потеря этих культур означает не просто потерю бокала вина, а потерю навыков, и прежде всего, части идентичности местного населения, а также отказ от землеустройства и, как следствие, увеличение гидрогеологических рисков", - заявил ведущий автор исследования, доктор Паоло Таролли из Университета Падуи.

По его словам, почва на горных виноградниках обычно тонкая и размытая. За миллионы лет эрозия снесла и плодородную землю, и воду вниз по склонам. Перенести виноградники на более ровную территорию можно, но именно горная местность является ключом к созданию неповторимого аромата вина.

На таких виноградниках есть возможность выращивать виноград небольшого размера, как черника, но с более высоким соотношением кожуры и сока. В кожуре содержится много аромата, вкуса и танина - всего, что придает горным винам неповторимый интенсивный вкус.

Виноградники на склонах горы есть не только в Италии, еще в Португалии и Испании. Именно поэтому появилось выражение "героическое виноградарство".

Кроме высоких слонов, в последние годы добавились и другие препятствия для успешного выращивания винограда - проливные дожди, аномальная засуха и высокие температуры воздуха, которые пришли вместе с изменением климата. Самая большая угроза сейчас - бедная почва и небольшое количество осадков.

Горные виноградники получают много солнца из-за своей высоты. Но несмотря на это, виноград не запекается от палящего солнца, он становится только более насыщенным.

Также ученые называют еще одну проблему с такими виноградниками - нехватка рабочей силы. Новое поколение не хочет работать в экстремальных условиях, если экономическая выгода незначительна.

А вина с горных склонов становятся все более популярны. Например, спрос на просекко за последние 5 лет вырос более чем на треть. Соответственно, цены на этот сорт вин растут быстро, так как производство не увеличивается из-за неблагоприятных условий и обезвоженной почвы на склонах.

В результатах исследования ученые предложили разные варианты спасения драгоценных виноградников. А также призвали фермеров работать вместе с исследователями.