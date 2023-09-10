Не пропустіть цю унікальну подію! До нас летить комета Нісімура

Унікальна комета Нісімура наблизиться на максимальну відстань до Землі вже наступного тижня. Експерти стверджують, що комета настільки підійде близько до нашої планети, що знадобиться лише бінокль для спостережень.

Що це за комета Нісімура, коли на неї можна буде подивитися і чи небезпечна вона для мешканців Землі – читайте у матеріалі Styler.

Комета Нісімура - що про неї відомо

Точний розмір цієї комети невідомий, її виявили лише місяць тому. Однак про неї є деякі дані, оскільки це одна з найзагадковіших і рідкісних комет, що наближається до Землі раз на 437 років.

Решту часу ця комета знаходиться на замерзлій околиці сонячної системи. Попереднього разу ця комета пролітала так близько до Сонця та Землі у 1568 році, і наступного разу її варто чекати у гості лише у 2460 році.

Ім'я цій кометі надали на честь японського астронома-аматора Хідео Нісімури, який виявив її 11 серпня вперше.

За словами астрофізика Паризької обсерваторії Ніколя Бівера, комети дуже рідко стають видимими так близько і так швидко після відкриття.

"Більшість із них виявляється через місяці, навіть роки до того, як вони проходять найближче до Сонця", - цитує Бівера Phys.org.

Робоча назва комети Нісімура - С/2023 З1. У неї хвіст зелений, оскільки містить, за словами Бівера, "більше газу, ніж пилу".

Коли комета Нісімура наблизиться до Землі

Як стверджують спостерігачі, комета пройде найближче до Сонця 17 вересня. Вона буде на відстані 33 млн кілометрів від Сонця, що становить менше чверті відстані між Землею та Сонцем.

А потім комета абсолютно безпечно пройде повз Землю на відстані 125 млн кілометрів.

Спостерігати за рухом комети потрібно буде 16 та 17 вересня. Її добре буде видно у Північній півкулі. Необхідно лише запастися біноклем.

"Найкраще дивитися на небо перед сходом сонця, у північно-східному напрямку ліворуч від Венери, на чистому небі, вільному від забруднень", - рекомендує астрофізик.

Він додав, що є шанс, що можливо комету можна буде побачити й без бінокля неозброєним оком.

Що таке комета

Комета - це небесне тіло з каменю та льоду, яке обертається навколо Сонця по еліптичних орбітах. Коли вони наближаються на максимально близьку відстань до Сонця, їх крижане ядро випаровується, утворюючи хвіст із пилу та газу. Світло Сонця відбивається від хвоста і роблячи комети видимими з Землі.

До речі, комети - найдавніші та загадкові об'єкти у космосі, які вважалися провісниками долі чи посланнями богів.