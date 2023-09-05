У NASA додали 13 сузір'я: як тепер зміниться ваш знак Зодіаку

Через зміну земної осі між Скорпіоном та Стрільцем на зоряному небі з'явиться нове сузір'я. Отже, знаків Зодіаку тепер буде не 12, а 13. Це призвело до того, що у 85% людей на планеті може змінитися знак Зодіаку.

Як змінюється розташування сузір'їв

Як пояснюють вчені, існує кілька різних визначень сузір'їв, хоча багато людей думають про сузір'я як про групу зірок. Сузір'я, які можна побачити на нічному небі залежать від вашого розташування на Землі та пори року.

З давніх часів сузір'я називали на честь предметів, тварин та людей. Зараз астрономи використовують сузір'я для позначення зірок та метеорних потоків. На цей час існує 88 офіційно визнаних сузір'їв.

Щоночі зоряне небо виглядає дещо інакше, оскільки Земля знаходиться в іншому місці своєї орбіти. І зірки здаються трохи на захід від того місця, де вони були напередодні ввечері. Вигляд сузір'я може також змінюватися в залежності від того, в якій частині світу ви знаходитесь.

"Наприклад, припустимо, що ви знаходитесь в Північній півкулі й дивитеся в нічне небо 21 вересня. Ймовірно, ви зможете побачити сузір'я Риб. Але ви не побачите Діву, тому що це сузір'я знаходиться по інший бік Сонця. У цей час року зірки Діви будуть видно тільки вдень, але ви ніколи їх не побачите через яскравість нашого Сонця", - пояснюють вчені.

При цьому зірки та сузір'я залишаються приблизно на тому самому місці багато-багато років. Здається, що вони рухаються по небу протягом року, тому що ми знаходимося на планеті, що рухається.

Оскільки сузір'я знаходяться у фіксованому місці, їх часто використовують як орієнтири в небі.

На новій карті сузір'їв, яку опублікували у NASA, можна чітко побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір'їв на ній знаходиться 13. Додався ще один знак Зодіаку - Змієносець.

По суті, Змієносець - це екваторіальне сузір'я. Сонце знаходиться у ньому з 30 листопада по 17 грудня. Змієносець зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому Голова Змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір'ям.

Карта сузір'їв (spaceplace.nasa.gov)

Що ж буде зі знаками Зодіаку

Як тепер розподіляться знаки Зодіаку:

Козеріг – з 20 січня по 16 лютого

Водолій - з 16 лютого до 11 березня

Риби – з 11 березня по 18 квітня

Овен – з 18 квітня по 13 травня

Телець – з 13 травня по 21 червня

Близнюки - з 21 червня по 20 липня

Рак – з 20 липня по 10 серпня

Лев – з 10 серпня по 16 вересня

Діва - з 16 вересня по 30 жовтня

Терези - з 30 жовтня по 23 листопада

Скорпіон – з 23 листопада по 29 листопада

Змієносець – з 29 листопада по 17 грудня

Стрілець – з 17 грудня по 20 січня

Що відомо про знак Змієносця

Під цим знаком народилися люди в період із 29 листопада по 17 грудня. Символ Змієносця - людина, що бореться зі змієм.

Ідея враховувати тринадцятий знак Зодіаку виникла ще 1970 року, коли астролог Стівен Шмідт запропонував 14-знаковий Зодіак, включаючи також Кита як знак. А ось Зодіак із 13 знаками був проголошений астрологами Вальтером Бергом та Марком Ядзакі у 1995 році.

В астрології такі люди – сильні, цілеспрямовані, з величезною внутрішньою силою, які звикли працювати на результат. У цьому вся знаку поєднується багато рис характеру Скорпіона і Стрільця.

Змієносці вміють радіти дрібницям, ніколи не опускає руки, любить ризик та пригоди. Це люди дії, які намагаються нічого не відкладати на згодом. Поруч із ними можуть бути й друзі з такими рисами, які підтримають їхні авантюри. У коханні Змієносці стабільні та вірні – зазвичай вони обирають одного партнера і на все життя.