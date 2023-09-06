5 великих астероїдів наближаються до Землі: NASA оцінило ризики

П'ять великих астероїдів пролетять повз Землю між 6 і 12 вересня. Їхні розміри сягають від 8 до 52 метрів. Найближче до нашої планети пройде астероїд під назвою QF6, він пролетить всього на відстані 1,5 млн км.

Що відомо про астероїди

Астероїд розміром з будинок під назвою JA5 першим наблизиться, пролітаючи повз планету 6 вересня. Він пройде на відстані 5,11 млн км від Землі. Вперше його спостерігали в 2021 році. За даними NASA, астероїд приблизно 18 м у розмірі, його можна порівняти з будинком.

Два астероїди пролетять повз Землю 8 вересня. Один, який називається QC5, порівнюють з літаком - його розміри близько 25 м, а інший, названий GE, завбільшки з автобус - 8 м. Астероїд, розміром з літак, вперше спостерігали в 2023 році. Він пролетить у межах 4 млн км від Землі. Другий астероїд вперше був помічений у 2020 році. Він пролетить на відстані 5,7 млн км від планети.

Другий астероїд розміром з літак, QF6, вперше виявили у 2023 році, його розмір становить близько 52 м. Він пройде повз Землю 10 вересня. Він пролетить ближче всього до планети - на відстані 1,5 млн км від Землі.

П'ятий астероїд також буде розміром з автобус і пролетить повз Землю 12 вересня. Він завбільшки 21 м. Його виявили у 2020 році і назвали RT2. Цього тижня він буде пролітати на відстані приблизно 2, 66 млн км від Землі.

Чи становлять вони загрозу для Землі

За оцінкою астрономів, жоден з астероїдів, які наблизяться до Землі цього тижня не представлятиме загрози.

Об’єкти вважаються "потенційно небезпечними", коли вони наближаються на відстань 7,4 млн км, але вони також повинні бути розміром більше 149 м. Жоден з астероїдів, які очікуються цього тижня, не буде таким великим.

Як NASA відстежує ці астероїди

NASA відстежує астероїди та комети за допомогою інформаційної панелі Asteroid. На цій панелі відображається дата зближення, приблизний діаметр об’єкта, відносний розмір і відстань від Землі для кожної зустрічі.

Зазначимо, що дуже небезпечними для Землі науковці вважають астероїди, які у діаметрі сягають понад 1 км. Такі небесні тіла називають "убивцями" планет.