Не пропустіть шанс: які 3 прості зміни у житті сприятимуть довголіттю

що холодний душ може бути дуже корисним для здоров’я, оскільки він стимулює імунну систему. Саме тому дослідження показує, що ті, хто його приймає, менше хворіють.

Дослідження, яке було проведено в Нідерландах, показало, що люди, які приймали холодний душ, на 29% менше хворіють, ніж ті, хто віддає перевагу гарячому душу.

Холодна гідротерапія - практика занурення в холодну воду, є не тільки засобом відновлення, але також забезпечує користь для психічного здоров’я.

"Піднімання з підлоги кілька разів на день фактично зміцнює нижню частину тіла та покращує рівновагу, що допомагає захистити від падінь у подальшому житті", - зазначив експерт.

Сидячи на підлозі, ви змушуєте своє тіло працювати активніше. Це не тільки покращує гнучкість та зміцнює м'язи, але й допомагає боротися з гравітацією. Окрім того, сидіння на підлозі є менш зручним, тому ви автоматично починаєте сидіти менше.

Ця сполука природним чином виробляється в тканинах тіла, але її стає все менше з віком. Важливо підтримувати здоровий рівень спермідину, який має вирішальне значення для імунітету та оновлення клітин.

Спермідин міститься в багатьох харчових продуктах, але в невеликих кількостях. Найбагатші на нього зародки пшениці, цільнозернові злаки, бобові, соєві харчові продукти та гриби. Витримані сири й ферментовані продукти, як і куряча чи яловича печінка, теж є гарними джерелами цієї сполуки.