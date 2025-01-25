Не упустите шанс: какие 3 простые изменения в жизни будут способствовать долголетию

Исследование, которое было проведено в Нидерландах, показало, что люди, которые принимали холодный душ, на 29% меньше болеют, чем те, кто предпочитает горячий душ.

Холодная гидротерапия - практика погружения в холодную воду, является не только средством восстановления, но также обеспечивает пользу для психического здоровья.

"Поднимание с пола несколько раз в день фактически укрепляет нижнюю часть тела и улучшает равновесие, что помогает защитить от падений в дальнейшей жизни", - отметил эксперт.

Сидя на полу, вы заставляете свое тело работать активнее. Это не только улучшает гибкость и укрепляет мышцы, но и помогает бороться с гравитацией. Кроме того, сидение на полу является менее удобным, поэтому вы автоматически начинаете сидеть меньше.

Это соединение естественным образом вырабатывается в тканях тела, но его становится все меньше с возрастом. Важно поддерживать здоровый уровень спермидина, который имеет решающее значение для иммунитета и обновления клеток.

Спермидин содержится во многих пищевых продуктах, но в небольших количествах. Наиболее богаты им зародыши пшеницы, цельнозерновые злаки, бобовые, соевые пищевые продукты и грибы. Выдержанные сыры и ферментированные продукты, как и куриная или говяжья печень, тоже являются хорошими источниками этого соединения.