Не пропустіть шанс: які 3 прості зміни у житті сприятимуть довголіттю

Продовжити життя можна за допомогою трьох простих змін. Зокрема, довгожителі світу приймають холодний душ, збалансовано харчуються та практикують сидіння на підлозі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Холодний душ

Експерт з довголіття Леслі Кенні розповів, що холодний душ може бути дуже корисним для здоров’я, оскільки він стимулює імунну систему. Саме тому дослідження показує, що ті, хто його приймає, менше хворіють.

Дослідження, яке було проведено в Нідерландах, показало, що люди, які приймали холодний душ, на 29% менше хворіють, ніж ті, хто віддає перевагу гарячому душу.

Холодна гідротерапія - практика занурення в холодну воду, є не тільки засобом відновлення, але також забезпечує користь для психічного здоров’я.

Для досягнення найкращих результатів Кенні радить спочатку насолодитися гарячим душем (настільки гарячим, який ви можете витримати). Потім переключитись на найхолоднішу доступну температуру.

Сидіння на підлозі

Замість нескінченних годин у тренажерному залі чи вправ, що викликають біль у м’язах, експерт радить практикувати сидіння на підлозі.

Леслі розповів, що довгожителі з "блакитних зон" мають у своєму житті напрочуд просту звичку. Зокрема, в Японії місцеві жителі часто відпочивають і обідають, сидячи навпочіпки або на колінах, а не сидячи на стільцях.

"Піднімання з підлоги кілька разів на день фактично зміцнює нижню частину тіла та покращує рівновагу, що допомагає захистити від падінь у подальшому житті", - зазначив експерт.

Сидячи на підлозі, ви змушуєте своє тіло працювати активніше. Це не тільки покращує гнучкість та зміцнює м'язи, але й допомагає боротися з гравітацією. Окрім того, сидіння на підлозі є менш зручним, тому ви автоматично починаєте сидіти менше.

Також часто довгожителі живуть у місцях, де легко пересуватися пішки, що дозволяє їм поніжитися на сонці та займатися такими видами дозвілля, як садівництво.

Збалансоване харчування

Збалансоване харчування є незамінним для довгого та здорового життя. Попри те, що в деяких дієтах можуть бути відсутні різні поживні речовини, Леслі рекомендує ввести принаймні одну порцію грибів, зелені, ферментованих продуктів або твердого зрілого сиру у свій щоденний раціон, щоб збільшити споживання спермідину.

Ця сполука природним чином виробляється в тканинах тіла, але її стає все менше з віком. Важливо підтримувати здоровий рівень спермідину, який має вирішальне значення для імунітету та оновлення клітин.

Спермідин міститься в багатьох харчових продуктах, але в невеликих кількостях. Найбагатші на нього зародки пшениці, цільнозернові злаки, бобові, соєві харчові продукти та гриби. Витримані сири й ферментовані продукти, як і куряча чи яловича печінка, теж є гарними джерелами цієї сполуки.