Не упустите шанс: какие 3 простые изменения в жизни будут способствовать долголетию

Продлить жизнь можно с помощью трех простых изменений. В частности, долгожители мира принимают холодный душ, сбалансировано питаются и практикуют сидение на полу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Холодный душ

Эксперт по долголетию Лесли Кенни рассказал, что холодный душ может быть очень полезным для здоровья, поскольку он стимулирует иммунную систему. Именно поэтому исследование показывает, что те, кто его принимает, меньше болеют.

Исследование, которое было проведено в Нидерландах, показало, что люди, которые принимали холодный душ, на 29% меньше болеют, чем те, кто предпочитает горячий душ.

Холодная гидротерапия - практика погружения в холодную воду, является не только средством восстановления, но также обеспечивает пользу для психического здоровья.

Для достижения наилучших результатов Кенни советует сначала насладиться горячим душем (настолько горячим, который вы можете выдержать). Затем переключиться на самую холодную доступную температуру.

Сидение на полу

Вместо бесконечных часов в тренажерном зале или упражнений, вызывающих боль в мышцах, эксперт советует практиковать сидение на полу.

Лесли рассказал, что долгожители из "голубых зон" имеют в своей жизни удивительно простую привычку. В частности, в Японии местные жители часто отдыхают и обедают, сидя на корточках или на коленях, а не сидя на стульях.

"Поднимание с пола несколько раз в день фактически укрепляет нижнюю часть тела и улучшает равновесие, что помогает защитить от падений в дальнейшей жизни", - отметил эксперт.

Сидя на полу, вы заставляете свое тело работать активнее. Это не только улучшает гибкость и укрепляет мышцы, но и помогает бороться с гравитацией. Кроме того, сидение на полу является менее удобным, поэтому вы автоматически начинаете сидеть меньше.

Также часто долгожители живут в местах, где легко передвигаться пешком, что позволяет им понежиться на солнце и заниматься такими видами досуга, как садоводство.

Сбалансированное питание

Сбалансированное питание является незаменимым для долгой и здоровой жизни. Несмотря на то, что в некоторых диетах могут отсутствовать различные питательные вещества, Лесли рекомендует ввести по крайней мере одну порцию грибов, зелени, ферментированных продуктов или твердого зрелого сыра в свой ежедневный рацион, чтобы увеличить потребление спермидина.

Это соединение естественным образом вырабатывается в тканях тела, но его становится все меньше с возрастом. Важно поддерживать здоровый уровень спермидина, который имеет решающее значение для иммунитета и обновления клеток.

Спермидин содержится во многих пищевых продуктах, но в небольших количествах. Наиболее богаты им зародыши пшеницы, цельнозерновые злаки, бобовые, соевые пищевые продукты и грибы. Выдержанные сыры и ферментированные продукты, как и куриная или говяжья печень, тоже являются хорошими источниками этого соединения.