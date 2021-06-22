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Если пропустили вторую прививку от COVID-19: в Минздраве рассказали, нужно ли все делать заново

Автор: Светлана Мащенко

Министерство здравоохранения Украины дало ответ на волнующий многих вопрос: что делать, если вторую дозу вакцины от коронавируса не удалось получить в указанные и инструкции сроки. Надо ли прививаться заново - читайте ниже в нашем материале.

Разъяснение было опубликовано на странице Минздрава в Facebook.

Вакцина CoronaVac/Sinovac и AstraZeneca (Covishield/SKBio)

Вторую дозу вакцины этих компаний-разработчиков можно сделать на семь дней раньше указанного интервала.

Препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Для этого препарата указано "окно", которое позволяет сделать прививку в период между 21-м и 28-м днем после введения первой дозы.

Что делать, если не уложились в сроки

"Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, зачисляется без необходимости его повторного ввода или вакцинации сначала", - отметили в ведомстве и добавили, что рекомендуют вакцинироваться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Какие сроки для вакцинации указаны в инструкции:

  • Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней,
  • CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней,
  • Oxford/AstraZeneca - 12 недель.

Отметим, что в Украине первую дозу вакцины от коронавирус получили уже 1 722 325 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 359 777 человек.

Ранее мы писали, что гигантскую очередь на вакцинацию от COVID-19 В Киеве показали с высоты птичьего полета.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина