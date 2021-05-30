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Гигантскую очередь на вакцинацию от COVID-19 в Киеве показали с высоты птичьего полета

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Киев, Воскресенье 30 мая 2021 14:35
Гигантскую очередь на вакцинацию от COVID-19 в Киеве показали с высоты птичьего полета Фото: Вакцинация от коронавируса (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

29 мая в Киеве открылся центр вакцинации от коронавируса в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, 15. Желающих получить прививку от COVID-19 настолько много, что гигантская очередь выстроилась на улице.

Кадры опубликовали в Facebook Киев Оперативный.

Уже утром, 29 мая в МВЦ собралось несколько сотен человек, а в воскресенье люди по несколько часов стояли на улице, стараясь соблюдать социальную дистанцию.

"Вот такая очередь на бесплатную вакцинацию образовалась на МВЦ. А вы вакцинировались? Собираетесь?" - подписано видео.

Видео: Очередь из желающих вакцинироваться от коронавируса в Киеве (facebook.com/KyivOperativ)

Как известно, прививки делают вакциной CoronaVac. При себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

Вакцинация происходит с 10:00 до 18:00 часов.

Ранее появился прогноз по распространению коронавируса в Украине в начале лета 2021.

Также украинский врач рассказал, где не нужно делать прививки от коронавируса, так как это чревато катастрофой.

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