Якщо пропустили друге щеплення від COVID-19: у МОЗ розповіли, чи потрібно все робити заново

Міністерство охорони здоров'я України дало відповідь на хвилююче багатьох питання: що робити, якщо другу дозу вакцини від коронавірусу не вдалося отримати в зазначені і інструкції терміни. Чи треба щепитися наново - читайте нижче в нашому матеріалі.

Роз'яснення було опубліковане на сторінці МОЗ у Facebook.

Вакцина CoronaVac/Sinovac та AstraZeneca (Covishield/SKBio)

Другу дозу вакцини цих компаній-розробників можна зробити на сім днів раніше зазначеного інтервалу.

Препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Для цього препарату зазначене "вікно", яке дозволяє зробити щеплення в період між 21-м та 28-м днем після введення першої дози.

Що робити, якщо не вклалися в терміни

"Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку", - зазначили у відомстві і додали, що рекомендують вакцинуватись раніше або пізніше тільки у випадку крайньої потреби.

Які терміни для вакцинації зазначені в інструкції: