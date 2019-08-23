Лежала в поле подсолнухов: пропавшую в Днепре женщину нашли мертвой (видео)

Пропавшую пенсионерку в Днепре нашли в поле подсолнухов (коллаж: РБК-Украина)

Женщину разыскивали родственники на протяжение почти двух недель

Исчезнувшую в Днепре еще 9 августа 81-летнюю Раису Коркиш обнаружили мертвой посреди поля подсолнухов 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Стоит отметить, что пожилая женщина страдала от расстройства памяти. В пятницу 9 августа Раиса Ивановна отправилась на дачный участок в районе жилмассива Игрень. В этот же день женщина перестала отвечать на звонки.

Раиса Коркиш (фото: dp.informator.ua)

К правоохранителям обратились соседи пенсионерки по садовому участку, которые рассказали, что женщина исчезла с места проживания. Полиция вышла на внучку Раисы Коркиш, которая сообщила, что женщина жила сама и в последнее время страдала от склероза.

81-летнюю женщину искали в больницах, вокзалах, на рынках и других общественных местах. Но поиски результатов не давали.

Обнаружить пропавшую пенсионерку удалось совершенно случайно. 20 августа правоохранители совместно с отделом аэроразведки полка "Днепр-1" проводили осмотр полей с помощью дрона. Их целью было выявить возможные насаждения конопли. Тогда же они и заметили лежащее в поле подсолнухов тело.

Также стало известно, что согласно заключению медицинской экспертизы, на теле женщины не было обнаружено следов насильственной смерти.

Під час аеророзвідки поліцейські виявили в полі тіло зниклої безвісти жінки Під час аеророзвідки #поліцейські виявили в полі тіло зниклої безвісти жінки Згідно з висновками судово-медичної експертизи, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. серпня працівники карного розшуку спільно з відділом аеророзвідки проводили огляд полів за допомогою квадрокоптера з метою виявлення насаджень конопель. На соняшниковому полі у Самарському районі міста Дніпро поліцейські помітили тіло, за зовнішніми прикметами схоже на зниклу безвісти жінку. Деталі https://bit.ly/2PdxI80 Артем Васицький Старчевська Ганна Опубліковано Поліція Дніпропетровської області Пʼятниця, 23 серпня 2019 р.

Пропавшую пенсионерку в Днепре нашли в поле подсолнухов (видео: facebook.com/PoliceDniproRegion)

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