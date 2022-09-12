Пропали связь и интернет из-за ракетных обстрелов: что делать в такой ситуации

Важные правила для всех

1. Составьте список контактов, с которыми вы должны оставаться на связи на случай чрезвычайной ситуации.

2. Сообщите номер стационарного телефона, если он у вас есть, всем, с кем вам важно поддерживать связь. Детей попросите заучить номер наизусть, в школе, на работе и родственникам - запишите этот номер.

3. Обменяйтесь с близкими родственниками и друзьями координатами мест работы, учебы и так далее.

4. Договоритесь о времени выхода на связь - по возможности.

5. С членами семьи, родственниками и друзьями обговорите место встречи и точное время - на случай чрезвычайной ситуации.

6. Если вы планируете эвакуацию, сообщите об этом родственникам и договоритесь, что в месте сбора будете ждать 24 часа, а потом отправитесь к месту назначения.

7. Детям вшейте в одежду записку или положите в карман с информацией о полном имени, адресами контактных людей, адресами и номерами телефонов родителей.

8. Выясните в школах и детских садах у администрации, где дети будут находиться в случае чрезвычайной ситуации.

9. С детьми школьного возраста и подростками поговорите о том, как действовать при отсутствии связи - например, они должны оставаться с учителями в безопасном месте и ждать вас.

10. Договоритесь с родными о том, что вы всегда должны знать о местах пребывания и перемещениях друг друга.

Альтернативные способы связи

Лучшим способ альтернативной связи является стационарный телефон. Если такого нет у вас дома, то выясните, может он есть у ваших соседей, друзей, в ближайших домах или на вашей работе.

При отсутствии доступа к стационарным телефонам, интернета и мобильной связи, можно использовать мобильные телефоны в качестве рации. Для этого нужно установить специальные приложения:

Voxer Walkie Talkie

Walkie Talkie

Two Way: Walkie Talkie

Будьте внимательны! Эти каналы связи будут незащищенные и услышать ваши разговоры сможет любой человек, который подключится на ту же частоту. Радиус действия этих мессенджеров - от 60 до 100 метров, в зависимости от преград.

Какие еще мессенджеры работают без интернета

Bridgefy (iOS / Android)

Briar (Android)

Rumble (Android)

Serval Mesh (Android)

Vojer (iOS)

Эти мессенджеры создавались для взаимодействия за городом, а потом ими стали пользоваться в ситуациях, когда связь была перегружена. Мессенджеры позволяют общаться с помощью технологии Bluetooth или Wi-Fi.

Увеличить радиус использования можно с помощью технологии Mesh-сеть. Это система, которая позволяет распределить нагрузку между гаджетами.

По сути, каждый участник этой сети - ретранслятор беспроводного сигнала для остальных участников. Подключиться можно с помощью Bluetooth-соединения. И каждый смартфон выступает точкой передачи данных. Количество подключений не ограничено.

Если нет никакой связи, а телефон сел

При отсутствии связи полностью, переместитесь к ближайшему объекту, где есть стационарные телефоны или радиосвязь.

Обычно такие способы связи есть в помещениях органов местного самоуправления, почты, пожарно-спасательных частях, отделениях полиции, станциях скорой помощи, представительствах и учреждениях других государственных органов или силовых ведомств.