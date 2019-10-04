Пропал с радаров: во Львове самолет сел на кладбище

Фото: Самолет приземлился на кладбище (facebook.com/igor.zinkevych)

Самолет пропал с радаров во время посадки

Во Львове рано утром 4 октября с радаров пропал грузовой самолет АН-12. Летательный аппарат должен был приземлиться в аэропорту Львова, но вместо этого, совершая посадку, очутился возле кладбища в Сокольниках. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Игорь Зинкевич.

Отмечается, что на борту самолета были семь человек экипажа и один пассажир. На состояние 9 утра сообщили о четырех погибших.

"В 8:30 Грузовой АН-12. Летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Садился в аэропорту "Львов" на дозаправку. В 6.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку. (Информация с фб страницы аэропорта) в 9:15. В 9:15 аэропорт закрыт на неопределенное время, есть информация о 4 человек погибших", - написал Игорь Зинкевич.

Фото: АН-12 приземлился на кладбище (facebook.com/igor.zinkevych)

Сейчас проводится операция по освобождению экипажа из поврежденного самолета.

Фото: Самолет приземлился возле кладбища (facebook.com/igor.zinkevych)

Юрий Лавренюк написал на своей странице в Facebook, что самолет совершил аварийную посадку из-за того, что у него закончилось горючее. По факту аварии начали следствие.