ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пропал с радаров: во Львове самолет сел на кладбище

STYLERЖизнь    04.10.2019 - 09:59
Пропал с радаров: во Львове самолет сел на кладбище
Фото: Самолет приземлился на кладбище (facebook.com/igor.zinkevych)

Самолет пропал с радаров во время посадки

Во Львове рано утром 4 октября с радаров пропал грузовой самолет АН-12. Летательный аппарат должен был приземлиться в аэропорту Львова, но вместо этого, совершая посадку, очутился возле кладбища в Сокольниках. Об этом на своей Facebook-странице сообщил Игорь Зинкевич.

Отмечается, что на борту самолета были семь человек экипажа и один пассажир. На состояние 9 утра сообщили о четырех погибших.

"В 8:30 Грузовой АН-12. Летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Садился в аэропорту "Львов" на дозаправку. В 6.45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку. (Информация с фб страницы аэропорта) в 9:15. В 9:15 аэропорт закрыт на неопределенное время, есть информация о 4 человек погибших", - написал Игорь Зинкевич.

Пропал с радаров: во Львове самолет сел на кладбищеФото: АН-12 приземлился на кладбище (facebook.com/igor.zinkevych)

Сейчас проводится операция по освобождению экипажа из поврежденного самолета.

Фото: Самолет приземлился возле кладбища (facebook.com/igor.zinkevych)

Юрий Лавренюк написал на своей странице в Facebook, что самолет совершил аварийную посадку из-за того, что у него закончилось горючее. По факту аварии начали следствие.

В США бомбардировщик Boeing потерпел крушение Самолет премьера Пакистана вернулся в США из-за неисправности
Новости Украины Самолет
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь