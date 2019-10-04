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Пропав з радарів: у Львові літак сів на кладовищі

STYLERЖиття    04.10.2019 - 09:59
Пропав з радарів: у Львові літак сів на кладовищі
Фото: Літак приземлився на кладовищі (facebook.com/igor.zinkevych)

Літак зник з радарів під час посадки

У Львові рано вранці 4 жовтня з радарів зник вантажний літак АН-12. Літальний апарат повинен був приземлитися в аеропорту Львова, але замість цього, здійснюючи посадку, опинився біля кладовища в Сокільниках. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив Ігор Зінкевич.

Наголошується, що на борту літака були сім членів екіпажу та один пасажир. На стан 9 ранку повідомили про чотирьох загиблих.

"О 8:30 Вантажний АН-12. Летів з Віго (Іспанія) в Стамбул (Туреччина). Сідав в аеропорту "Львів" на дозаправку. 6.45 зник зв'язок з екіпажем. Ведуться пошукові роботи. Смуга закрита на зліт і посадку. (Інформація з фб сторінки аеропорту) о 9:15. В 9:15 аеропорт закритий на невизначений час, є інформація про 4 загиблих", - написав Ігор Зінкевич.

Пропав з радарів: у Львові літак сів на кладовищіФото: АН-12 приземлився на кладовищі (facebook.com/igor.zinkevych)

Зараз проводиться операція зі звільнення екіпажу з пошкодженого літака.

Фото: Літак приземлився біля кладовища (facebook.com/igor.zinkevych)

Юрій Лавренюк написав на своїй сторінці в Facebook, що літак здійснив аварійну посадку через те, що у нього закінчилося пальне. За фактом аварії розпочали слідство.

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