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Пропагандисты РФ замаскировались под украинское приложение: может собирать данные

Среда 16 декабря 2020 22:22
Пропагандисты РФ замаскировались под украинское приложение: может собирать данные
Армія FM в Google Play Store оказалась поддельной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

В магазине мобильных приложений Google Play Store для Androind-устройств появилась программа, которая замаскирована под украинское военное радио "Армія FM". При этом данное приложение транслирует российскую пропаганду.

Об этом рассказал украинский военный-танкист Алексей Бобовников в Facebook, который установил данное приложение на свой смартфон.

"Пытался послушать "Армія FM" на телефоне, установил это приложение, и вуаля! Радио "Красная армия" прям из-за поребрика! То есть мимикрируют под украинскую военную радиостанцию продвигая свое де**мо, создавая приложения на Google Play Store", - написал Алексей.

Пропагандисты РФ замаскировались под украинское приложение: может собирать данные

Фейковое приложение "Армія FM" (скриншот)

Он также продемонстрировал, как можно подать жалобу на это приложение.

Пропагандисты РФ замаскировались под украинское приложение: может собирать данные

Фейковое приложение "Армія FM" (скриншот)

Настоящее радио "Армія FM" отреагировало на этот инцидент на своей странице в Facebook. Они опубликовали сообщение о том, что никакого отношения к этому мобильному приложению не имеет. "Армія FM" также просит украинцев оставлять жалобу на это приложение.

Пользователи сети предположили, что фейковое приложение может собирать данные о пользователях.

  • Возможно еще и данные собирает;
  • Скорее всего, что основной задачей является доступ к информации пользователей приложения;
  • Они, наверное, еще и сперли твои данные.

Стоит отметить, что первое в Украине профессиональное радио для военных "Армія FM" заработало 1 марта 2016 года.

Напомним, российский политик эпично опозорился из-за Украины в прямом эфире.

Ранее российские пропагандисты выдали истребитель ВСУ за свой.

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