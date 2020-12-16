Пропагандисты РФ замаскировались под украинское приложение: может собирать данные

Армія FM в Google Play Store оказалась поддельной (коллаж: РБК-Украина)

В магазине мобильных приложений Google Play Store для Androind-устройств появилась программа, которая замаскирована под украинское военное радио "Армія FM". При этом данное приложение транслирует российскую пропаганду.

Об этом рассказал украинский военный-танкист Алексей Бобовников в Facebook, который установил данное приложение на свой смартфон.

"Пытался послушать "Армія FM" на телефоне, установил это приложение, и вуаля! Радио "Красная армия" прям из-за поребрика! То есть мимикрируют под украинскую военную радиостанцию продвигая свое де**мо, создавая приложения на Google Play Store", - написал Алексей.

Фейковое приложение "Армія FM" (скриншот)

Он также продемонстрировал, как можно подать жалобу на это приложение.

Фейковое приложение "Армія FM" (скриншот)

Настоящее радио "Армія FM" отреагировало на этот инцидент на своей странице в Facebook. Они опубликовали сообщение о том, что никакого отношения к этому мобильному приложению не имеет. "Армія FM" также просит украинцев оставлять жалобу на это приложение.

Пользователи сети предположили, что фейковое приложение может собирать данные о пользователях.

Возможно еще и данные собирает;

Скорее всего, что основной задачей является доступ к информации пользователей приложения;

Они, наверное, еще и сперли твои данные.

Стоит отметить, что первое в Украине профессиональное радио для военных "Армія FM" заработало 1 марта 2016 года.

Напомним, российский политик эпично опозорился из-за Украины в прямом эфире.

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