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Пропагандисти РФ замаскувалися під український додаток: може збирати дані

Середа 16 грудня 2020 22:22
Пропагандисти РФ замаскувалися під український додаток: може збирати дані
Армія FM в Google Play Store виявилася підробленою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

В магазині мобільних додатків Google Play Store для Androind-пристроїв з'явилася програма, яка замаскована під українське військове радіо "Армія FM". При цьому даний додаток транслює російську пропаганду.

Про це розповів український військовий-танкіст Олексій Бобовніков у Facebook, який встановив цей додаток на свій смартфон.

"Намагався послухати "Армія FM" на телефоні, встановив цей додаток, і вуаля! Радіо "Червона армія" прям через поребрик! Тобто мімікрують під українську військову радіостанцію просуваючи своє ла*но, створюючи програму на Google Play Store", - написав Олексій.

Пропагандисти РФ замаскувалися під український додаток: може збирати дані

Фейковий додаток "Армія FM" (скріншот)

Він також продемонстрував, як можна подати скаргу на цей додаток.

Пропагандисти РФ замаскувалися під український додаток: може збирати дані

Фейковий додаток "Армія FM" (скріншот)

Справжнє радіо "Армія FM" відреагувало на цей інцидент на своїй сторінці в Facebook. Вони опублікували повідомлення про те, що ніякого відношення до цього мобільному додатку не мають. "Армія FM" також просить українців залишати скаргу на цей додаток.

Користувачі мережі припустили, що фейковий додаток може збирати дані про користувачів.

  • Можливо ще і збирає дані;
  • Найімовірніше, що основним завданням є доступ до інформації користувачів програми;
  • Вони, напевно, ще й вкрали твої дані.

Варто зазначити, що перше в Україні професійне радіо для військових "Армія FM" почало робити 1 березня 2016 року.

Нагадаємо, російський політик епічно зганьбився через Україну у прямому ефірі.

Раніше російські пропагандисти видали винищувач ЗСУ за свій.

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