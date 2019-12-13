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Пропагандистів російського "НТВ" не пустили в Україну: всі подробиці (фото)

STYLERПодії    13.12.2019 - 18:02
Пропагандистів російського "НТВ" не пустили в Україну: всі подробиці (фото)
Журналістів НТВ не пустили в Україну (колаж РБК-Україна)

Пропагандистів російського телеканалу "НТВ" не пропустили в київський аеропорт в Борисполі

Знімальну групу російського телеканалу "НТВ" не пустили в Україну, коли ті проходили пункт контролю в аеропорту "Бориспіль". Співробітники прикордонної служби дипломатично і ввічливо провели перевірку документів пропагандистів, але пустити їх на територію держави не змогли. Про це в ефірі НТВ повідомив один із ведучих телеканалу Сергій Савін.

За словами одного з головних пропагандистів телеканалу, вони відразу розповіли прикордонникам про те, хто вони такі, звідки і назвали мету поїздки.

"Ми прилетіли сьогодні в Бориспіль вранці, о пів на десяту за московським часом. Далі штатна процедура проходження контролю, відразу заявили, хто ми, що ми, які цілі, на скільки приїхали на Україну, що збираємося робити", - сказав кореспондент в ефірі НТВ.

Росіяни стверджували, що приїхали в Україну дізнатися більше про справу вбитого Шеремета, газові переговори та обмін полоненими. Під час перевірки документів все проходило ввічливо і дипломатично, підкреслив Савін.

Пропагандистів російського &quot;НТВ&quot; не пустили в Україну: всі подробиці (фото)

Сергій Савін (скріншот)

"Потім запросили до відповідальної особи, було вручено рішення: відмову у перетинанні державного кордону на в'їзд в Україну. Офіційна причина – я не зміг підтвердити мету запланованого перебування тут", – сказав він.

Варто відзначити, що нещодавно в Україні виник скандал через приїзд журналістів телеканалу Міноборони РФ "Зірка" Київ. У сюжеті росіяни стверджували, що приїхали по запрошенню президента Володимира Зеленського. У прикордонній службі пояснили, що росіяни приховали справжню мету приїзду, а підстав для їх затримання не було.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила харківських прикордонників на сприяння в міграції в РФ.

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