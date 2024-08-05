Усунути причину: 7 речей, які потрібно зробити, щоб прибрати мох в саду

Хоча мох не є шкідливим для газону в саду, дехто обирає видаляти цю рослину з естетичних міркувань. Проте для ефективного видалення моху, потрібно внести зміни в сад, адже деякі чинники провокують появу рослини.

Перевірити pH ґрунту

Мох віддає перевагу кислому ґрунту. Водночас більшість газонних трав віддають перевагу pH ґрунту від 6,0 до 6,5, хоча деякі види можна вирощувати при pH від 5,5 до 6,0.

Якщо в саду з'явився мох, проведіть аналіз ґрунту, щоб визначити, чи потрібно вносити вапно для підвищення рівня pH. Це зробить ґрунт більш сприятливим для росту трави, та пригнітить ріст моху.

Скоротити полив

Надмірна волога в затінених місцях або з поганим дренажем створює ідеальні умови для появи і поширення моху. Хоча рослинам в саду необхідний регулярний полив, важливо не зволожувати ґрунт надто часто.

До того ж це не лише сприятиме росту моху, а й може призвести до гниття коренів зелених улюбленців, і, відповідно, до їхньої загибелі.

Розпушувати ґрунт

Якщо мох неглибоко вкорінений, його можна вигребти. Швидке згрібання граблями або граблями для листя може витягнути мох з ґрунту.

Найкраще це робити, коли газон вологий. Кілька разів провести граблями під різними кутами - найкращий спосіб зняти мох з ґрунту.

Підстригати дерева та кущі

Підстригання кущів і дерев не лише надає їхньому гіллю охайної форми, а й розв'язує проблему надмірної тіні.

Щоб забезпечити більше світла на ділянці, обріжте розлогі гілки або видаліть чагарники - особливо якщо чагарники ростуть дуже щільно.

Висадити тіньовитривалі трави

Мох може переносити більше тіні, ніж трави, тому подумайте про те, щоб посадити більш тіньовитривалий вид трави. Це створюватиме щільний килимок і запобігатиме появі моху на ґрунті в саду.

Щоб відновити ділянки, розпушіть ґрунт у тих місцях, де росте мох, і засипте їх новим насінням. Через рік-два ці ділянки будуть процвітати як тіньовитривалі та стійкі до моху.

Проте після посадки дотримуйтесь рекомендованих процедур догляду, особливо під час внесення добрив.

Усунути проблеми з поганим дренажем

Мох росте краще у вологому ґрунті, ніж трави, тому можна спробувати покращити дренаж, встановивши спеціальну систему або розпланувавши ділянку так, щоб вода могла стікати.

Також вода повільно просочується крізь надмірно глинистий ґрунт, і це може призвести до утворення видимих калюж. Таку проблему дренажу можна вирішити, регулярно вносячи в ґрунт перегній або інший органічний матеріал, щоб зробити його більш пухким

Покращити ущільнені ґрунти

Поганий дренаж може бути спричинений й іншими факторами, окрім глинистості ґрунту.

Наприклад, якщо по газону ходить багато людей (наприклад, граються діти), проблема може полягати в ущільненні ґрунту - проблему можна вирішити за допомогою частішої аерації газону.

Мох, як правило, росте на ділянках, де ґрунт ущільнений і немає внутрішнього дренажу. Спробуйте провести прикореневу аерацію, щоб розпушити ґрунт на глибину від 9 до 12 сантиметрів.