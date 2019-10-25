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Порошенко призвал поддержать заявление о ПДЧ в НАТО

Новости » Политика    25.10.2019 - 09:58
Порошенко призвал поддержать заявление о ПДЧ в НАТО
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

"Евросолидарность" подготовила заявление ВР

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал поддержать заявление о плане действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. Об этом говорится в обращении Порошенко на Facebook.

"Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий относительно членства в НАТО – в первую очередь обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс", - написал Порошенко.

Он сообщил, что его команда подготовила проект заявления Верховной рады с предложением уполномочить председателя ВР вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО.

"Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной раде, – и кто у власти и кто в оппозиции, поддержать наше предложение уже на следующей неделе", - заявил политик.

Порошенко убежден, что в этом вопросе все должны стать единственной украинской командой.

"И тогда мы сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением Украины в НАТО и Европейский союз", - заявил Порошенко.

Обращение Петра Порошенко Плана действий относительно членства Украины в НАТО

Устойчивый мир и надежная безопасность возможны только, если Украина станет членом НАТО. Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий относительно членства в НАТО – в первую очередь обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс. Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем упвноважити председателя Верховной Рады вместе с президентом и прем'ер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде, – и кто у власти и кто в оппозиции, поддержать наше предложение уже на следующей неделе. В чем-чем, а в этом вопросе должны быть единственной украинской командой. И тогда мы сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвізом. Как это станет с ПДЧ, а впоследствии – и со вступлением Украины в НАТО и Европейского Союза.

Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 24 октября 2019 г.

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