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Порошенко встретился с новоназначенным послом Великобритании в Украине

Новости » Политика    22.10.2019 - 20:52
Порошенко встретился с новоназначенным послом Великобритании в Украине
Фото: Петр Порошенко и Мелинда Симмонс (eurosolidarity.org)

Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета Украины

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко встретился с новоназначенным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Стороны обсудили вопросы отпора продолжающейся агрессии Кремля против Украины и отметили важность укрепления международного единства и солидарности с нашим государством. Порошенко напомнил, что Великобритания остается гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как сторона Будапештского меморандума.

Также состоялся обмен мнениями относительно Саммита НАТО в Лондоне. В этом контексте Порошенко подчеркнул необходимость начала предметной дискуссии на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе.

Отдельное внимание Порошенко обратил на перспективы визовой либерализации между Украиной и Великобританией, а также необходимость заключения соответствующего двустороннего соглашения в связи с выходом Британии из ЕС.

Обсуждена законотворческая деятельность Верховной Рады и отмечена важность обеспечения разумного баланса между скоростью и качеством законопроектов.

Симмонс заверила, что ее деятельность в качестве посла Великобритании в Украине будет направлена на содействие восходящего демократического развития Украины, обеспечение мира и благополучия в нашей стране. Она подчеркнула, что независимо от Brexit Великобритания будет оставаться мощным партнером Украины.

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