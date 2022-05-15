Промывать или замачивать? Вот как на самом деле готовят рис для рассыпчатого плова

Вкусный рассыпчатый рис в плове - это то, к чему стремится каждый кулинар. Ведь сварить рисовую кашу с мясом - задача простая, а приготовить настоящий плов - это уже искусство.
Как правильно подготовить рис для плова - читайте ниже в нашем материале Styler.
Эксперты говорят, что несмотря на распространенные советы промывать рис для настоящего вкусного рассыпчатого плова не нужно вообще.
Помыв рис в воде до ее прозрачности, вы не сможете получить желаемый результат.
Рис для плова надо замочить без предварительного тщательного промывания.
Выдерживают крупу в воде от 1,5 до 4 часов. При этом воду необходимо хорошенько посолить.
Секрет в том, что вода для замачивания должна быть непременно горячей, около 60 градусов.
Соленая горячая вода лучше всего вымывает крахмал из риса, а благодаря этому плов получится и рассыпчатым, и вкусным.
Если же вы будете вымывать крахмал, тщательно перетирая рис руками, вы рискуете поломать крупинки, и они впитают больше влаги, чем нужно.
А простое промывание риса водой вообще никакой пользы не несет.
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