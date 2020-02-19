Проморгали 11 опасных для Земли астероидов: искусственный интеллект ошеломил ученых

Астероиды крупного размера диаметром более 100 метров приближаются к Земле и являются потенциально опасными объектами для нашей планеты. Речь идет о более десяти космических тел, которые ученые умудрились не заметить - глыбы "рассмотрел" искусственный интеллект, созданный специально для исследования космоса и выявления угрозы.

Эти неизвестные ранее астероиды крупного размера могут нанести серьезный ущерб, если они окажут непосредственное воздействие на Землю. Об этом пишет американское издание New York Post со ссылкой на научную статью, опубликованную в Astronomy & Astrophysics.

Важно отметить, что "компьютерному мозгу" было поручено обнаруживать объекты, которые, вероятно, находятся на расстоянии приблизительно 7 564 000 киллиметров от нашей планеты.

Таким образом, созданный исследователями из Нидерландов ИИ смог "заглянуть" в будущее на 10 тысяч лет и дал весьма неожиданные результаты: обнаружены не только дополнительные потенциально опасные объекты, но и в достаточно большом количестве. В общей сложности 11 астероидов, которых не было в списке потенциально опасных объектов NASA, были названы такими.

В дальнейшем исследователи надеются отточить свою технику, чтобы иметь возможность предсказывать появление опасных "летунов" с еще большей точностью.

"Теперь мы знаем, что наш метод работает, но мы, безусловно, хотели бы углубиться в исследования с лучшей нейронной сетью и с большим количеством входных данных", - объяснил член исследовательской группы Portegies Zwart и добавил, что сложность заключается в том, что небольшие сбои в расчетах орбиты могут привести к серьезным изменениям в выводах.

В Солнечной системе есть множество космических камней, большинство из которых никогда не будут представлять угрозу для Земли, но очень маленький процент из них действительно приблизятся к нашей планете.

Как отмечается в публикации, в какой-то момент в будущем Земля неизбежно столкнется с опасным астероидом, и выявление объектов, представляющих угрозу, является очень серьезной проблемой.