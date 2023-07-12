Промивати рис більше не потрібно. Цей секретний спосіб зробить його смачним та розсипчастим

Навіщо рис промивають

Більшість круп, не тільки рис, намагаються промити водою, щоб позбавитися різного сміття та пилу. У випадку з рисом ситуація трохи складніша - ця крупа має багато зайвого крохмалю, який в процесі готування перетворюється на клей. Замість розсипчастого гарніру рис перетворюється на липку та в'язку кашу.

А це псує більшість страв з рису і сильно засмучує кулінарів.

Наші мами та бабусі рис промивали особливо ретельно. З покоління в покоління передавалися секрети приготування - рис потрібно промивати 10, 12, 15 разів. Сам процес займає чимало часу і зовсім не сприяє здоров'ю шкіри ваших рук. А ще – на промивання рису йде велика кількість води.

Секретний спосіб приготування рису

Кулінари знайшли чудовий спосіб позбутися зайвого крохмалю під час приготування рису. І цей спосіб дозволить позбутися нудного промивання.

Візьміть 1 літр теплої води, температура має бути близько 60 градусів. Розчиніть у цій воді 1 столову ложку звичайної кухонної солі. Залийте цим розчином рис і залиште на 40-60 хвилин.

Потім воду злийте та сполосніть крупу один раз під проточною водою. Після – готуйте з рису абсолютно будь-яку страву. Завдяки цій процедурі він стане смачним та розсипчастим.