Промывать рис больше не нужно. Этот секретный способ сделает его вкусным и рассыпчатым

Зачем рис промывают

Большинство круп, не только рис, стараются промыть водой, чтобы избавиться от разного мусора и пыли. В случае с рисом ситуация чуть-чуть сложнее - у этой крупы много лишнего крахмала, который в процессе готовки превращается в клей. Вместо рассыпчатого гарнира рис превращается в липкую и вязкую кашу.

А это портит большинство блюд из риса и сильно расстраивает кулинаров.

Наши мамы и бабушки рис промывали особо тщательно. Из поколения в поколения передавались секреты готовки - рис нужно промывать 10, 12, 15 раз. Сам процесс занимает довольно много времени и совершенно не способствует здоровью кожи ваших рук. А еще - на промывку риса уходит большое количество воды.

Секретный способ приготовления риса

Кулинары нашли отличный способ избавиться от лишнего крахмала во время приготовления риса. И этот способ позволит избавиться от нудного промывания.

Возьмите 1 литр теплой воды, температура должна быть около 60 градусов. Растворите в этой воде 1 столовую ложку обычной поваренной соли. Залейте этим раствором рис и оставьте на 40-60 минут.

Потом воду слейте и сполосните крупу один раз под проточной водой. После - готовьте из риса абсолютно любое блюдо. Благодаря этой процедуре он станет вкусным и рассыпчатым.