Проміняли сцену на окопи: 13 зворшливих фраз про війну від зірок, що захищають Україну

Андрій Хливнюк

На початку війни лідер гурту "Бумбокс" був патрульним поліціянтом батальйону тактико-оперативного реагування у місті Києві. Пізніше став пілотом ударного дрона Punisher. У перші місяці великої війни Андрій Хливнюк отримав поранення, на щастя, артист уже одужав.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення гурт поділився своїми спогадами про останній концерт в драмтеатрі Маріуполя.

"Рік тому, 22 лютого 2022 року, "Бумбокс" грали у Маріупольському драматичному театрі. Це був останній концерт, який відбувся у МДТ. Але ми обов'язково зіграємо концерт у відновленому театрі відновленого Маріуполя", - написали артисти на сторінці гурту в Instagram.

У перші місяці війни Андрій Хливнюк отримав поранення (фото: Instagram/boomboxfamily)

Олег Сенцов

Режисер і колишній політв'язень Кремля від початку повномасштабної війни перебуває в лавах ЗСУ. Тривалий час він був на Бахмутському напрямку, а його тоді перевели на Південь.

"Ми обов'язково переможемо, чого б нам це не коштувало. Ми не можемо дозволити собі програш. Ми не підведемо тих, хто не побачить цієї весни", - написав Олег напередодні у Facebook.

Олег Сенцов пішов на фронт у перші дні великої війни (фото: Facebook/GettyImages)

Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони ЗС України. Артисти виконували завдання і в Ірпені, і в Бучі, а пізніше були на Харківщині.

"Дуже хочеться, щоб, коли ми переможемо, у нас з’явилася та ідея, навколо якої ми можемо об’єднатися, - щира, справжня. Для мене ця ідея освіти і виховання. Я вірю, що після перемоги мій меседж про об’єднання буде вже працювати трошки по-іншому. І причиною цього буде не зовнішня загроза, не біда, якій треба протистояти, а внутрішній порив всього народу і політичної еліти", - розповів артист.

Гурт "Антитіла" з перших днів війни долучились до боротьби проти окупантів (фото: Instagram/tarastopolia)

Сашко Положинський

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський також долучився до захисту України від росіян. Музикант ще за півтора тижня до повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними силами України. Став солдатом-резервістом.

"Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне відчуття - бути частиною славної родини крутезних дівчат і хлопців", - написав Положинський в одному із постів.

Артист записав до лав ЗСУ за 9 днів до початку великої війни (фото: Instagram/Сашко Положинський)

Женя Галич

Лідер гурту O.Trovald у перші дні війни пішов у військовий комісаріат, оскільки є офіцером ЗСУ. Спочатку він допомагав бійцям, тому що його не брали ні в ЗСУ, ні в ТрО. У військо чоловік вступив всередині квітня. Артист не ділиться інформацією на яких напрямках уже довелося йому воювати.

На передодні річниці співак опублікував пісню із наступними словами:

"Знаєш, я ніколи тебе не віддам

Ані на хвилину…

Чуєш, я нікому тебе не віддам,

Навіть якщо згину …"

Женя Галич захищає Україну на фронті з квітня 2022 року (фото: Instagram/jenia_galich)

Юрко Юрченко

Кумир багатьох українців ще з 90-років з початком повномасштабного вторгнення ступив до добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ", щоб боротися проти російського ворога. За рік війни артист уже побував не в одній гарячій точці.

"Я розумію, що це біг на дальню дистанцію, і швидка агресія, швидка ненависть забирає емоції. А наша ціль - перемога. Обов’язкова і незворотня. Ставимося до цього, як до роботи", - розповів в одному інтерв'ю артист.

Юрко Юрченко воює у складі добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ"(фото: Facebook/F.C. "Yurcash / Юркеш")

Дмитро Лінартович

Актор театру і кіно, виконавець головної ролі у фільмі "Той, Хто Пройшов Крізь Вогонь" у перші дні війни пішов на фронт добровольцем. Спочатку брав участь в обороні Києва, а потім воював у районі Бахмута. У січні 2023 року зазнав поранення та контузії в боях за Соледар.

"Війна триватиме, доки свідомість не зміниться, доки в Україні всі не перейдуть на українську. Якщо цього не буде - то марна справа. Так можна воювати і 20, 30, 40 років. У війні народжуватимуться і житимуть, доки не станеться усвідомлення. І що раніше воно станеться, то раніше ми переможемо", - поділився думками Лінартович.

Актор отримав поранення у бою під Соледаром (фото: Facebook/ Дмитро Лінартович)

Фагот

Лідер гурту ТНМК також отримав зброю та став захищати України від росіян. Фагот приєднався до добровольчого батальйону "Реванш", який стояв на обороні Київщини. Пізніше артист почав проводити благодійні концерти для збору коштів на ЗСУ.

"Якщо ти віддаси себе ненависті, вона тебе з’їсть, але ж це хибний шлях, тому стався до ворога як до сміття, що треба прибрати із твого світу. І світ свій зробиш чистим, і себе збережеш", - написав артист у соцмережах.

Фагот був бійцем добровольчого батальйону "Реванш" (фото: Instsgram/Fahot)

Ахтем Сеїтаблаєв

24 лютого режисер та актор приєднався до лав територіальної оборони. У перші місяці Сеітаблаєв захищав Київ, а наприкінці літа був уже на південному напрямку.

"Можливо, нам всім потрібно було пройти знову свої невивчені уроки, щоби вибудувати порядок денний, при якому непотрібно буде пояснювати, хто твій друг, де твоя земля, які твої цінності і сенси. А це робота не одного дня, можливо, навіть не одного покоління. Але якщо ми зараз не закладемо міцний фундамент і не побудуємо хоча б перший поверх цієї інституції, - ми постійно наражатимемося на намагання Росії поглинути Україну, і в тому числі кримських татар", - розповів режисер

Ахтем Сеїтаблаєв став на захист України 24 лютого 2022 року (фото: seitablaiev)

Дмитро Дікусар

У перші дні війни танцівник Дмитро Дікусар уклав контракт з ЗСУ й заступив на службу. За цей рік артист побував у багатьох гарячих точках, проте сам він про них не розповідає.

"Я знаю, як втомились українці і розумію, яку переоцінку цінностей пройшов кожен з нас. Але, саме разом ми зможемо перетравити цю жахливу "страву життя" і звільнити місце для чогось нового", - написав танцівник у соцмережі.

Дмитро Дікусар з перших днів війни долучився до лав ЗСУ (фото: dikusar_dmitriy)

Іван Леньо

З початком російського вторгнення в Україну фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо відразу пішов добровольцем захищати Україну та вступив до лав патрульної поліції Києва. Через кілька місяців артист повернувся до концертної діяльності - виступає на підтримку армії.

"Війну не треба боятися. Не потрібно чекати на її закінчення, потрібно стати її учасником. Якщо ти не вмієш стріляти, як професіонал, - фронтів багато: гуманітарний, культурний, економічний, соціальний. І на цих фронтах мають бути свої переможці", - каже співак.

Зараз Іван Леньо проводить благодійні концерти для збору коштів на армію (скриншот)

Даніель Салем

Телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату у перші дні великої війни. Він служив у Бейруті та має медичну освіту. Тепер у складі Нацгвардії Салем їздить на передову з розвідкою. За рік повномасштабної війни Даніель двічі отримував поранення.

"Я буду продовжувати бути військовим. Думаю, що це назавжди. Я не знаю, як мінятиметься форма служби після перемоги, після того, як ми відбудуємо свою нову країну, але військовослужбовцем я залишусь до кінця свого життя", - заявив телеведучий в одному інтерв'ю.

Даніель Салем служить у складі Нацгвардії (фото: daniel_jihad_salem)

Коля Сєрга

Музикант та екс-ведучий шоу "Орел і Решка" Коля Сєрга захищає нашу країну від загарбників вже майже рік. В перші дні війни він записався в ряди добровольців.

"Нема жодного виправдання тому, що робить Росія, і кожен згодний з її діями чи бездіяльний росіянин вже проклятий. І це прокляття буде триматися стільки, скільки буде достатньо для того, щоб культурні і соціальні алгоритми Росії і її п'явок були знищені", - заявив Сєрга.

Коля Сєрга вже майже рік захищає Україну від російських загарбників (фото: Instagram/thekolya)