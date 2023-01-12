Промахи чоловіків у ліжку, через які від них втікають жінки

Чоловіки в ліжку можуть допускати таких фейлів, що від них розбігаються всі жінки після першого ж разу.
Які речі дратують жінок в інтимі найбільше, пише Telegram канал Сексологія по-українськи.
Прелюдія - це просто частина інтимного акту. Тож, чоловіки, не поспішайте з ласками - ключове слово тут "повільний секс".
Жінки зазвичай більш чутливі до запахів, тому сморід може відбити в них навіть найсильніше бажання. Будь-який чоловік перед інтимом просто зобов'язаний прийняти душ, навіть якщо він просто сидів за комп'ютером цілий день.
Сердечка, Барт Сімпсон, герої коміксів та інші персонажі не викликають розчулення у жінок. Як вони можуть сприймати вас як коханця, якщо ви більше схожі на школяра?
Шкарпетки в ліжку також викликають неприйняття і огиду. До того ж, від них не завжди пахне свіжістю.
Такі запитання, як "Ну, як я тобі?" або "Хіба я не найкращий?" - погана ідея для інтиму. Напрошуватися на комплімент - значить тішити своє его, але відповідь чесної жінки може швидко виявитися такою ж незручною, як і саме запитання.
Раніше ми писали про ті речі, які чоловіки ніколи не пробачають жінкам.
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