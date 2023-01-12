Промахи мужчин в постели, из-за которых от них убегают женщины

Нет времени для прелюдии

Прелюдия - это просто часть интимного акта. Итак, мужчины, не спешите с ласками - ключевое слово здесь "медленный секс".

Неряшливые мужчины

Женщины обычно более чувствительны к запахам, поэтому они могут отбить в них даже самое сильное желание. Любой мужчина перед интимом просто обязан принять душ, даже если он просто сидел за компьютером целый день.

Странное нижнее белье

Сердечки, Барт Симпсон, герои комиксов и другие персонажи не вызывают умиления у женщин. Как они могут воспринимать вас как любовника, если вы больше похожи на школьника?

Носки в постели

Носки в постели также вызывают неприятие и отвращение. К тому же от них не всегда пахнет свежестью.

Ловля комплиментов

Такие вопросы, как "Ну, как я тебе?" или "Разве я не самый лучший?" - плохая идея для интима. Напрашиваться на комплимент - значит радовать свое эго, но ответ честной женщины может быстро оказаться таким же неудобным, как и сам вопрос.