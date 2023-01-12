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Промахи мужчин в постели, из-за которых от них убегают женщины

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Четверг 12 января 2023 22:22
Промахи мужчин в постели, из-за которых от них убегают женщины Какие вещи раздражают женщин в мужчинах (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Мужчины в постели могут допускать такие фейлы, что от них разбегаются все женщины после первого же раза.

Какие вещи раздражают женщин в интиме больше всего, пишет Telegram канал Сексология по-украински.

Нет времени для прелюдии

Прелюдия - это просто часть интимного акта. Итак, мужчины, не спешите с ласками - ключевое слово здесь "медленный секс".

Неряшливые мужчины

Женщины обычно более чувствительны к запахам, поэтому они могут отбить в них даже самое сильное желание. Любой мужчина перед интимом просто обязан принять душ, даже если он просто сидел за компьютером целый день.

Странное нижнее белье

Сердечки, Барт Симпсон, герои комиксов и другие персонажи не вызывают умиления у женщин. Как они могут воспринимать вас как любовника, если вы больше похожи на школьника?

Носки в постели

Носки в постели также вызывают неприятие и отвращение. К тому же от них не всегда пахнет свежестью.

Ловля комплиментов

Такие вопросы, как "Ну, как я тебе?" или "Разве я не самый лучший?" - плохая идея для интима. Напрашиваться на комплимент - значит радовать свое эго, но ответ честной женщины может быстро оказаться таким же неудобным, как и сам вопрос.

Раньше мы писали о тех вещах, которые мужчины никогда не прощают женщинам.

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