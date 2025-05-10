"Прокоптилися" біля багаття? Ось як легко прибрати запах диму з одягу

Провітрювання та правильне прання

Якщо ви вирішили прати речі, що ввібрали дим, не поспішайте одразу кидати їх у машинку.

Спочатку повісьте одяг на свіже повітря хоча б на добу, щоб основний запах вивітрився. Потім виперіть речі в гарячій воді (якщо це дозволяє етикетка), додавши половину склянки харчової соди до прального засобу.

Якщо запах дуже сильний, попередньо помістіть речі в пакет із содою на ніч, а потім виперіть як зазвичай.

Кава як натуральний абсорбент

Мелена кава або кавові зерна чудово поглинають неприємні запахи. Насипте їх у тканинні мішечки та покладіть у щільно зав’язаний пакет разом з одягом щонайменше на добу.

Інший варіант - розмістити банки або мішечки з кавою в шафі поряд з одягом. Якщо після першої спроби запах залишився, замініть каву на свіжу або знову її обсмажте.

Заморожування одягу

Невеликі речі, як-от шарф або светр, можна помістити у морозильну камеру. Загорніть їх у герметичні пакети та залиште в морозилці на ніч. Низькі температури знищують бактерії та усувають запах гару. Вранці дістаньте одяг і дайте йому провітритися.

Влітку дим - частий супутник відпочинку (фото: Freepik.com)

Спеціальні засоби проти запаху

У продажу є чимало ефективних засобів, що борються з запахами диму. Вони містять ензими, які розщеплюють органічні частинки запаху, але їх не можна використовувати для шкіри чи замші. Просто розпиліть засіб на одяг і залиште до повного висихання.

Харчова сода

Сода не тільки для кухні - вона також допомагає нейтралізувати запахи. Змішайте її з водою у рівних пропорціях до отримання пасти.

Нанесіть пасту на ділянки з найбільш сильним запахом, залиште на кілька хвилин, потім видаліть сухою щіткою. Після цього дайте речі провітритись на балконі чи в саду.

Активоване вугілля

Активоване вугілля чудово поглинає неприємні аромати. Покладіть кілька таблеток у тканинний мішечок і помістіть його в поліетиленовий пакет разом з одягом. Через кілька годин запах зникне, а річ залишиться свіжою. Не забудьте провітрити одяг після процедури.

Рис та лимон

Рис, як і сода, добре вбирає запахи: засипте його в пакет з одягом і залиште на 1-2 дні. Для додаткового ефекту можна використати лимон - натріть місця, де сильніше відчувається запах, шкіркою цитрусових.

Також ефективна суміш лимонного соку з водою у співвідношенні 1:1: протріть тканину і дайте висохнути. Цитрус не лише прибере дим, а й додасть приємного аромату.