Проклятий, чи приречений? Містичні збіги, що передували фатальному рейсу "Титаніка"

Британський трансатлантичний пароплав "Титанік" компанії White Star Line став відомий на весь світ не завдяки унікальним на той час розмірам, розкошам чи інженерним рішенням, а через трагічну загибель у крижаних водах Атлантичного океану.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: книга Джеймса Бенкрофта (James W Bancroft) "Катастрофа "Титаніка": ознаки, таємниці та нещастя приреченого лайнера", дослідження британського журналіста Шенана Молоні (Senan Molony) щодо загибелі "Титаніка", оповідання Моргана Робертсона (Morgan Robertson) "Марність", Вікіпедія, New York Post.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило книгу відомого британського письменника Джеймса Бенкрофта про "таємниці та нещастя приреченого лайнера" і розповідає про містичні збіги, що передували одній з наймасштабніших морських катастроф, відомих в історії.

Пожежа на верфі

Восьмипалубний пароплав "Титанік" будувався на верфі Harland and Wolff у Белфасті впродовж майже трьох років. Ще до того, як у квітні 1912 року лайнер вийшов у свій перший рейс, який став фатальним, сталася пожежа.

Британський журналіст Шенан Молоні, який присвятив вивченню загибелі "Титаніка" понад 30 років, дослідив фотографії, зроблені судновими інженерами на верфі, і виявив 9-метрові чорні відмітини, що проходили вздовж правого боку передньої частини корпусу (саме там айсберг пробив обшивку корабля).

На думку експертів, такі сліди могли залишитися після потужної пожежі в паливному відсіку судна. При цьому відомо, що високий рівень температури робить сталь крихкою та знижує її характеристики до 75%.

Дехто із дослідників вважає, що пожежа насправді й згубила корабель-легенду (фото: marineinsight.com)

Зіткнення у гавані

Згідно з даними британського письменника Джеймса Бенкрофта, виходячи з гавані "Титанік" дивом уникнув зіткнення з американським лайнером New York, пришвартованим біля причалу в Саутгемптоні.

Для пасажирів "Титаніка" це стало першим "дзвіночком" про те, що не все "іде за планом".

Єгипетське прокляття

Після катастрофи "Титаніка" у пресі почали з'являтися чутки про буцімто прокляття, що знищило лайнер. Йдеться про те, нібито на борту корабля перевозили таємничу кришку від труни єгипетської мумії.

Хоча жодних доказів цього знайдено не було, дехто і досі вважає "Титанік" проклятим.

Відчуття біди

Дослідники трагедії "Титаніка" стверджують, що від самого початку над лайнером нібито нависло передчуття невідворотнього.

Близько 50 осіб буквально в останні хвилини схвалили рішення не сходити на борт розкішного корабля попри втрату великих грошей (адже подорож на "Титаніку" коштувала чимало). Тогочасні астрологи та екстрасенси також не радили своїм клієнтам вирушати у цю подорож.

Ті, хто не потрапив на борт лайнера, були шоковані подальшою катастрофою (фото: en.wikipedia.org)

Пророче оповідання

Ще до створення "Титаніка" американський письменник Морган Робертсон написав "пророче" оповідання під назвою "Марність".

В ньому детально описувалась трагедія океанського лайнера під назвою "Титан". Вигаданий автором корабель потонув приблизно у тому ж місці, де пізніше загинув "Титанік" (неподалік Ньюфаундленда). А причиною катастрофи стало саме зіткнення з айсбергом.

Проклятий капітан

Дехто вважає, що призначений капітаном "Титаніка" Едвард Сміт "не мав легкої руки" і був ледь не проклятим.

Він став учасником низки серйозних "морських" інцидентів - посадив на мілину кілька кораблів, зіткнувся з буксиром у гавані Нью-Йорка і був протаранений військовим кораблем HMS Hawke. Низка матросів, які раніше плавали під його командуванням, відмовились іти з ним на "Титаніку".