Проклят или обречен? Мистические совпадения, предшествовавшие роковому рейсу "Титаника"

Британский трансатлантический пароход "Титаник" компании White Star Line стал известен на весь мир не благодаря уникальным на то время размерам, роскоши или инженерным решениям, а из-за трагической гибели в ледяных водах Атлантического океана.

При подготовке материала были использованы следующие источники: книга Джеймса Бенкрофта (James W Bancroft) "Катастрофа "Титаника": признаки, тайны и несчастья обреченного лайнера", исследование британского журналиста Шенана Молони (Senan Molony) о гибели "Титаника", рассказ Моргана Робертсона (Morgan Robertson) "Тщетность", Википедия, New York Post.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало книгу известного британского писателя Джеймса Бенкрофта о "тайнах и несчастьях обреченного лайнера" и рассказывает о мистических совпадениях, предшествовавших одной из самых масштабных морских катастроф, известных в истории.

Пожар на верфи

Восьмипалубный пароход "Титаник" строился на верфи Harland and Wolff в Белфасте почти три года. Еще до того, как в апреле 1912 года лайнер вышел в свой первый рейс, ставший роковым, произошел пожар.

Британский журналист Шенан Молони, посвятивший изучению гибели "Титаника" более 30 лет, исследовал фотографии, сделанные судовыми инженерами на верфи, и обнаружил 9-метровые черные отметины, проходившие вдоль правой стороны передней части корпуса (именно там айсберг пробил обшивку корабля).

По мнению экспертов, подобные следы могли остаться после мощного пожара в топливном отсеке судна. Известно, что высокий уровень температуры делает сталь хрупкой и снижает ее характеристики до 75%.

Некоторые исследователи считают, что пожар на самом деле и сгубил корабль-легенду (фото: marineinsight.com)

Столкновение в гавани

Согласно данным британского писателя Джеймса Бенкрофта, выходя из гавани "Титаник" чудом избежал столкновения с американским лайнером New York, пришвартованным у причала в Саутгемптоне.

Для пассажиров "Титаника" это стало первым "звоночком" о том, что не все "идет по плану".

Египетское проклятие

После катастрофы "Титаника" в прессе начали появляться слухи о якобы уничтожившем лайнер проклятии. Речь идет о том, будто бы на борту корабля перевозили таинственную крышку от гроба египетской мумии.

Хотя никаких доказательств этого найдено не было, кое-кто до сих пор считает "Титаник" проклятым.

Ощущение беды

Исследователи трагедии "Титаника" утверждают, что изначально над лайнером якобы нависло предчувствие неотвратимого.

Около 50 человек буквально в последние минуты приняли решение не сходить на борт роскошного корабля, несмотря на потерю больших денег (ведь путешествие на "Титанике" стоило немало). Астрологи и экстрасенсы того времени также не советовали своим клиентам отправляться в это путешествие.

Те, кто не попал на борт лайнера, были шокированы последующей катастрофой (фото: en.wikipedia.org)

Пророческий рассказ

Еще до создания "Титаника" американский писатель Морган Робертсон написал "пророческий" рассказ под названием "Тщетность".

В нем подробно описывалась трагедия океанского лайнера под названием "Титан". Вымышленный автором корабль утонул примерно в том же месте, где позже погиб "Титаник" (недалеко от Ньюфаундленда). А причиной крушения стало именно столкновение с айсбергом.

Проклятый капитан

Некоторые считают, что назначенный капитаном "Титаника" Эдвард Смит "не имел легкой руки" и был чуть ли не проклятым.

Он стал участником ряда серьезных "морских" инцидентов - посадил на мель несколько кораблей, столкнулся с буксиром в гавани Нью-Йорка и был протаранен военным кораблем HMS Hawke. Ряд матросов, которые раньше плавали под его командованием, отказались идти с ним на "Титанике".